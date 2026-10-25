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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traduit par

Vidéo : Mbappé donne l'avantage au Real après une première mi-temps parfaite dans le Clasico

FC Barcelone vs Real Madrid
FC Barcelone
Real Madrid
LaLiga
Kylian Mbappé
Espagne
France

Une avance méritée

Le Real Madrid a pris l'avantage face au Barça sur le score d'un but à zéro, avant la fin de la première période du Clasico, après que Kylian Mbappé a inscrit le but de l'ouverture à la 41e minute, profitant d'une erreur défensive du latéral Gerard Martín, sur une action où la chance a joué un rôle marquant.

Le but est intervenu après que Diomande a adressé un centre du côté gauche ; Gerard Martín a tenté de le dégager, mais il a mal négocié le ballon, qui est venu heurter Mbappé, lequel est intervenu de la jambe et en a dévié la trajectoire vers les filets du gardien Joan García, concrétisant ainsi l'avantage du club merengue.

Le Real Madrid a livré une bonne première période et a su exploiter ses actions offensives, notamment par le flanc gauche, qui a constitué une source de danger pour la défense du Barça, traduisant ainsi sa domination par un but offrant l'avantage à la formation madrilène avant la pause.

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