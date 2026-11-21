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Le Real Madrid a évité le piège tendu par le Celta Vigo en renversant un retard d'un but pour s'imposer 2-1 au terme d'un match haletant, samedi soir au stade Santiago-Bernabéu, dans le cadre de la 13e journée de Liga.

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La Maison blanche a longtemps souffert face au pressing de son adversaire du soir, avant de faire la différence sur le tard pour poursuivre sa course-poursuite derrière le FC Barcelone, leader du classement.

Avant le coup d'envoi, le Real Madrid a rendu un hommage émouvant à Jesús de Miguel, tragiquement décédé à la suite d'un violent choc survenu lors d'un match.

La rencontre a également été marquée par le retour dans le groupe du Brésilien Vinicius Junior, à l'issue de sa suspension de quatre matchs consécutive à son exclusion face à Villarreal. Il a toutefois débuté sur le banc avant d'entrer en jeu en seconde période.

Le Celta Vigo a surpris les locaux dès la 6e minute en exploitant les espaces laissés par la défense madrilène. Moriba a glissé un ballon en profondeur pour Galán, qui a servi à son tour le Suédois Swedberg dans la partie droite de la surface de réparation.

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Ce dernier a délivré un centre parfait pour Durán, qui n'a eu aucun mal à pousser le ballon au fond des filets, offrant l'avantage au club galicien et un surcroît de confiance face à son adversaire.

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Le Real Madrid a tenté de réagir rapidement, notamment par l'intermédiaire du Français Kylian Mbappé, dont la frappe a frôlé le poteau. L'attaquant a ensuite obtenu une belle occasion d'égaliser à la 36e minute : fauché dans la surface par Javi Rodríguez, il a obtenu un penalty que l'arbitre a accordé aux locaux.

Mais l'attaquant français l'a manqué de façon étonnante en envoyant le ballon au-dessus de la barre transversale, privant ainsi son équipe d'un retour au score avant la pause.

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Le Celta Vigo a continué d'imposer sa supériorité par séquences, tandis que le Real Madrid peinait à percer le rideau défensif adverse. Le tournant du match est survenu à la 66e minute : après une récupération, les Merengues ont lancé une contre-attaque éclair au cours de laquelle Mbappé a habilement servi Jude Bellingham, auteur d'une frappe puissante que le gardien Radu n'a pas pu arrêter. Le ballon a fini au fond des filets, ramenant les deux équipes à égalité, 1-1.

Avec l'entrée en jeu de Vinicius Junior à la 66e minute, l'attaque madrilène a gagné en vivacité et en vitesse, et l'équipe a commencé à accentuer sa pression à la recherche du but de la victoire.

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La star brésilienne a répondu présent au moment décisif en adressant un centre dans la surface. Le gardien Radu a d'abord repoussé le ballon, qui est revenu dans les pieds de Carlos Espí. Ce dernier l'a propulsé du pied droit au fond des filets à la 85e minute, offrant l'avantage aux locaux, sous les acclamations du public du Bernabéu.

Grâce au but d'Espí, arrivé au Real Madrid en provenance de Levante cet été, la Maison blanche a évité un faux pas qui menaçait sa position dans la course au titre, malgré une prestation qui n'a pas été à la hauteur des attentes.

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De son côté, le Celta Vigo repart bredouille, alors qu'il avait frôlé un résultat positif face à l'un des principaux prétendants au titre.

Le Real Madrid revient ainsi à hauteur du FC Barcelone au nombre de points, mais reste provisoirement deuxième, dans l'attente du match du club catalan face à Villarreal dimanche midi, qui offre au Barça l'occasion de reprendre seul la tête du classement.