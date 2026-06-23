Le roi Abdallah II et le prince héritier Al-Hussein bin Abdallah II ont assisté à l’élimination précoce de la sélection jordanienne de la Coupe du monde 2026, suite à une deuxième défaite consécutive face à l’Algérie (1-2) au stade « Bay Arena » de San Francisco, dans le cadre des matchs du groupe 10.

Le souverain, accompagné du prince héritier, a fait une apparition remarquée en tribune, comme le rapporte le journal londonien Al-Sharq Al-Awsat, pour adresser un message de soutien sans équivoque aux « Nashama ». Battus auparavant par l’Autriche (1-3), puis par l’Algérie (1-2), les Jordaniens disaient ainsi officiellement adieu à la compétition avant leur dernière sortie face à l’Argentine, tenante du titre.

Selon le Palais royal, cette présence illustrait l’engagement des autorités à soutenir les « Chevaliers de la Jordanie » lors de leur première participation historique à la phase finale de la Coupe du monde, malgré des résultats qui n’ont pas permis d’atteindre le rêve des seizièmes de finale.

Après la rencontre, le prince héritier s’est rendu dans le vestiaire pour féliciter les joueurs et les encourager avant l’ultime sortie face à l’Argentine, désormais sans enjeu sportif.