Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traduit par

Vidéo : « Malgré la défaite », le roi de Jordanie et le prince héritier marquent un geste historique

Jordanie vs Algérie
Jordanie
Algérie
Coupe du monde
Jordanie
Algérie
É.-U.

Une belle attention

Le roi Abdallah II et le prince héritier Al-Hussein bin Abdallah II ont assisté à l’élimination précoce de la sélection jordanienne de la Coupe du monde 2026, suite à une deuxième défaite consécutive face à l’Algérie (1-2) au stade « Bay Arena » de San Francisco, dans le cadre des matchs du groupe 10.

Le souverain, accompagné du prince héritier, a fait une apparition remarquée en tribune, comme le rapporte le journal londonien Al-Sharq Al-Awsat, pour adresser un message de soutien sans équivoque aux « Nashama ». Battus auparavant par l’Autriche (1-3), puis par l’Algérie (1-2), les Jordaniens disaient ainsi officiellement adieu à la compétition avant leur dernière sortie face à l’Argentine, tenante du titre.

Selon le Palais royal, cette présence illustrait l’engagement des autorités à soutenir les « Chevaliers de la Jordanie » lors de leur première participation historique à la phase finale de la Coupe du monde, malgré des résultats qui n’ont pas permis d’atteindre le rêve des seizièmes de finale.

Après la rencontre, le prince héritier s’est rendu dans le vestiaire pour féliciter les joueurs et les encourager avant l’ultime sortie face à l’Argentine, désormais sans enjeu sportif.

Coupe du monde
Jordanie crest
Jordanie
JOR
Argentine crest
Argentine
ARG
Coupe du monde
Algérie crest
Algérie
ALG
Autriche crest
Autriche
AUT
Publicité