Vidéo : Madrid se drape d’or pour un accueil légendaire réservé aux champions d’Espagne

La sélection espagnole est rentrée au pays avec la Coupe du monde 2026, quelques jours seulement après avoir conquis un deuxième titre historique aux dépens de l’Argentine en finale. Dès les premiers instants de l’arrivée de la délégation de « La Roja », les célébrations ont commencé parmi les supporters espagnols, qui se préparent à vivre des journées exceptionnelles pour fêter leurs héros.

Le quotidien espagnol Marca a diffusé une vidéo capturant l’instant où le capitaine Rodri a descendu les marches de l’avion, la Coupe du monde à la main, tandis que le sélectionneur Luis de la Fuente se tenait à ses côtés, une image qui a immédiatement fasciné les supporters massés pour accueillir les champions.









Le journal a dévoilé les coulisses des festivités organisées par la Fédération espagnole : les joueurs bénéficieront d’un accueil populaire grandiose, à l’image de ce qui se passe après chaque titre majeur remporté par la sélection. Le cortège de la victoire partira ainsi le lundi 20 juillet, offrant aux supporters l’occasion de faire la fête aux côtés de leurs stars.

Le cortège débutera par une série de visites protocolaires dans les institutions madrilènes, avant de converger vers la mythique place de Cibeles, transformée pour l’occasion en scène à ciel ouvert où le public viendra célébrer ses nouveaux champions du monde.

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Les festivités ne s’arrêteront pas là : la sélection a annoncé la présence de plusieurs stars de la chanson – Ardi Bogota, Aitana, Ana Mina, Lola Indigo et Viva Suiza – avec la promesse d’autres surprises dévoilées au fil de la célébration.

Les artistes ont d’ores et déjà partagé leur enthousiasme sur les réseaux sociaux. Ana Mena, en clin d’œil à sa dernière collaboration avec Lola Indigo, a adressé un message aux supporters : « Cette soirée est entièrement pour vous », promettant une fête qui dépassera le simple cadre sportif pour devenir une célébration nationale de la victoire espagnole.