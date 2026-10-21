Le brio du Français Lucas Hernandez ne s'est pas limité à la pelouse lors de la victoire de son équipe, le Paris Saint-Germain, (4-2) face à Barcelone, hier mardi, au Parc des Princes, pour la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Après sa prestation remarquable face à Lamine Yamal, la star de Barcelone, le défenseur français a saisi l'occasion de taquiner le jeune Espagnol, et ce après avoir inscrit le deuxième but du Paris Saint-Germain.

À la 72e minute, l'international français a redonné l'avantage à son équipe, le Saint-Germain, d'une puissante tête sur un corner botté par Désiré Doué.

Alors qu'il regagnait sa position, Hernandez a croisé son adversaire direct et n'a pas pu résister à l'envie de plaisanter avec lui. Comme le montrent les images, le Parisien a tapoté doucement l'épaule de Yamal et a échangé quelques mots avec lui, avant de se retourner pour observer sa réaction et de tourner autour de lui pendant quelques instants.

Au début, Lamine Yamal a semblé rester calme, mais il a fini par sourire en réponse aux taquineries du champion du monde 2018.

Cette brève séquence a clôturé une soirée très réussie pour Lucas Hernandez, qui disputait une rencontre en tant que titulaire pour la première fois en Ligue des champions depuis deux ans.

En l'absence de Nuno Mendes, le défenseur de 30 ans a évolué au poste d'arrière gauche et s'est vu confier une mission délicate par son entraîneur Luis Enrique : neutraliser la menace que représente Lamine Yamal.

Hernandez a largement réussi dans cette mission, empêchant le joueur de Barcelone de peser sur le cours de la rencontre durant la majeure partie du temps.

Paradoxalement, la jeune star de Barcelone a finalement réussi à faire trembler les filets parisiens quelques minutes après le remplacement de Hernandez par Warren Zaïre-Emery à la 79e minute, mais l'égalisation n'a pas duré longtemps, puisque Vitinha a rapidement redonné l'avantage au Paris Saint-Germain avant que Fabián Ruiz ne scelle la victoire de la formation parisienne.







