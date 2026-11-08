Liverpool a décroché une victoire précieuse sur la pelouse de son hôte Crystal Palace, sur le score de 3-1, lors de la rencontre qui les a opposés aujourd'hui dans le cadre de la dixième journée de la Premier League anglaise.

Le triplé de Liverpool a été l'œuvre d'Alexis Mac Allister (40e), Florian Wirtz (54e) et Alexander Isak (89e), tandis que l'unique but de Crystal Palace a été inscrit par Eddie Nketiah (90e+5, sur penalty).

Liverpool porte ainsi son total à 18 points et occupe la quatrième place, tandis que Crystal Palace reste bloqué à seulement 7 points, à la dernière place du classement.

Liverpool n'avait pas gagné lors de ses deux derniers matchs avant la confrontation d'aujourd'hui, s'inclinant à domicile face à Arsenal sur un but à zéro, puis sur la pelouse de son hôte, le club turc Fenerbahçe, en Ligue des champions, sur le score de 3-2.