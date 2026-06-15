Les supporters japonais ont marqué les esprits lors du match opposant leur équipe nationale aux Pays-Bas, dimanche soir, pour le coup d’envoi de leur parcours dans la Coupe du monde 2026.

Les Japonais ont arraché un match nul spectaculaire (2-2) face aux Néerlandais dimanche soir à Arlington (Texas), lors de la première journée du groupe F de la Coupe du monde 2026.

Selon le journal britannique The Sun, ces derniers ont été salués comme les « meilleurs supporters du tournoi » après un geste qui les a propulsés parmi les plus populaires de la planète football.

Daichi Kamada a inscrit l’égalisation spectaculaire à la 89^e minute, préservant ainsi le point précieux de l’équipe asiatique lors de ce match d’ouverture.

Si ce deuxième but a emballé les fans nippons, ces derniers ont aussitôt rangé leurs tribunes.

Ils étaient munis de sacs-poubelles bleus et ont sillonné les tribunes pour ramasser les détritus.

Cette pratique, devenue leur marque de fabrique, avait déjà été observée lors des Coupes du monde 2018 en Russie et 2022 au Qatar.

Des images de cette scène ont circulé sur les réseaux sociaux, poussant de nombreux autres supporters à rendre hommage à leur exemple.

L’un d’eux a commenté : « Les meilleurs supporters du monde. Je suis tellement heureux qu’ils soient dans ma ville. »

Un autre a commenté : « J'adore la culture japonaise. C'est une culture respectueuse, mature et attentionnée envers les autres. »

Un troisième a ajouté : « Tout mon respect aux superbes supporters japonais. Ils font toujours ça quand ils voyagent à l’étranger. »

Un quatrième a souligné : « Un simple geste, mais qui révèle la fierté que le peuple japonais emporte avec lui partout dans le monde. »

Enfin, un dernier conclut : « Les Japonais sont un modèle de raffinement. »







