Vidéo : « le meilleur du monde », Delap rend hommage à Ronaldo sur les ruines de Manchester City

L'Anglais Liam Delap, attaquant de Nottingham Forest, a tenu à rendre hommage au Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, sur les décombres de Manchester City, rival traditionnel de son ancien club Manchester United.

Nottingham Forest s'est imposé face à son hôte Manchester City sur le score de 3-1, lors de la rencontre qui les a opposés ce samedi soir, sur la pelouse du City Ground, dans le cadre de la dixième journée de la Premier League anglaise.

La rencontre a été marquée par la grande performance de Delap, auteur des deuxième et troisième buts, ce dernier étant tout simplement spectaculaire : après avoir récupéré le ballon devant sa surface de réparation, il s'est élancé et l'a repris devant les buts de City pour le loger dans les filets.

Mais le plus spectaculaire n'était pas le but en lui-même, mais ce qu'a fait l'attaquant anglais après l'avoir inscrit : il s'est dirigé vers le corner et a reproduit la célèbre célébration de la star portugaise Cristiano Ronaldo.

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La célébration de Delap à la manière de Ronaldo est intervenue seulement deux jours après l'annonce par la star portugaise de sa retraite du football au niveau international, ce qui indique que l'attaquant anglais a voulu lui rendre hommage à sa façon.

Et il ne fait aucun doute que cet hommage n'en était que plus beau puisqu'il est venu accompagné d'un but dans les filets de Manchester City, rival traditionnel de Manchester United, le club qui a lancé l'ascension de Ronaldo vers le sommet du football mondial.

La chose n'avait rien de surprenant de la part de Delap, qui avait avoué dans un entretien précédent, en 2020, que son modèle sur les terrains de football était Cristiano Ronaldo, allant jusqu'à le décrire comme le meilleur joueur du monde.

Rappelons que Delap n'avait inscrit qu'un seul but au cours de la saison actuelle, face à Aston Villa, il y a environ deux mois, avant son doublé historique dans les filets de Manchester City, le club où il a débuté sa carrière footballistique.