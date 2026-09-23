Le match nul sur le score de 1-1 s'est imposé lors de la rencontre entre la sélection de l'Irak et celle d'Oman, ce mercredi, sur la pelouse du complexe sportif Prince Abdullah Al-Faisal à Djeddah, dans le cadre de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du Golfe arabe « Golfe 27 ».

Après seulement 6 minutes de jeu, Mohammed Qasim a inscrit le premier but de la sélection irakienne, après avoir réceptionné un ballon dans la surface de réparation qu'il a logé du pied gauche au fond des filets d'une frappe puissante.









Mais Nasser Al-Rawahi a inscrit le but égalisateur pour la sélection omanaise à la 67e minute, après un débordement sur le côté gauche et une frappe adroite au fond des filets.













Avec ce résultat, chaque sélection récolte son premier point dans la phase de groupes, en attendant la confrontation entre l'Arabie saoudite et le Koweït dans le même groupe, qui se jouera plus tard dans la soirée.

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