La rencontre entre l’Égypte et l’Argentine n’a pas pris fin au coup de sifflet final : un simple geste de Hossam Hassan a déclenché une nouvelle polémique entre Le Caire et Buenos Aires, un journal argentin accusant l’entraîneur égyptien d’avoir répété ce geste devant les supporters pour le déprécier.

Après un parcours historique salué de toutes parts, les Pharaons ont regagné le pays, où un accueil populaire et officiel exceptionnel les attendait à l’aéroport d’Al-Alamein, en hommage à la performance héroïque des joueurs et du staff technique, qui a laissé une empreinte indélébile dans l’histoire du football égyptien.

Jawhar Nabil, ministre de la Jeunesse et des Sports, et Ahmed Diab, président de la Fédération des clubs, étaient en tête du cortège officiel venu accueillir la délégation égyptienne à son arrivée à l’aéroport de Nouvelle-Alamein.

Le journal argentin « Ole » a qualifié ce geste de « raciste », rappelant que le sélectionneur égyptien l’avait déjà effectué lors du huitième de finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Argentine à Atlanta, match perdu par les Pharaons suite à un but d’Enzo Fernández.

Selon le quotidien, la polémique n’a pas éclaté uniquement sur la pelouse : lors de la cérémonie d’accueil fastueuse organisée en l’honneur des Pharaons, emmenés par Mohamed Salah, à Nouvelle-Alamein, de nombreux supporters ont reproduit le même geste en guise de « protestation symbolique contre l’arbitrage » dirigé par le Français Litkser.

La surprise relevée par « L’Équipe » concernait le comportement de Hossam Hassan lui-même : le journal a en effet souligné que l’entraîneur avait « minimisé la portée de ce geste » en le reproduisant devant les supporters alors qu’il les saluait, au lieu de s’excuser ou de nier toute intention malveillante.

Selon le quotidien, la répétition de ce geste a transformé une « réaction spontanée » en une prise de position assumée, tout en soulignant que les décisions de l’arbitre français lors de la rencontre face aux Pharaons étaient fondées.

Selon L’Équipe, « l’entraîneur et plusieurs supporters ont répété ce geste raciste », précisant que la campagne lancée par la fille de Hossam Hassan avait attisé la polémique. En revanche, une partie de l’opinion publique égyptienne estime que ce geste exprimait simplement la colère contre l’arbitrage et que le fait que l’entraîneur en minimise l’importance vise à lui ôter son caractère offensant.