Vidéo : le but de Diara offre au Sénégal un nouveau record continental

Habib Diara a ouvert le score pour le Sénégal à la 24e minute du match contre la Belgique, ce mercredi, en 16es de finale de la Coupe du monde 2026, permettant aux « Lions de la Teranga » de maintenir leur efficacité offensive.

Grâce à cette réalisation, le Sénégal porte son total à neuf buts dans l’épreuve, établissant ainsi un nouveau record de la sélection africaine ayant marqué le plus de fois lors d’une même édition de la Coupe du monde, selon le site français « stats foot ».

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À 22 ans et 179 jours, Habib Diara est devenu le plus jeune buteur africain de l’histoire en phase à élimination directe de la Coupe du monde.

Ismaïla Sarr a ensuite creusé l’écart à la 51^e minute, portant le score à 2-0 et permettant aux Lions de totaliser 10 réalisations dans cette édition.





Les Sénégalais, troisièmes du groupe I avec 3 points, avaient validé leur billet pour les seizièmes de finale, tandis que les Belges, leaders du groupe G avec 5 points, avaient également composté leur ticket.

Le vainqueur de cette rencontre affrontera en huitièmes de finale le gagnant du match États-Unis – Bosnie-Herzégovine.







