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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traduit par

Vidéo : Lautaro Martínez écrase l'Angleterre et permet à l'Argentine d'égaler le record historique du Brésil

Angleterre vs Argentine
Angleterre
Argentine
Coupe du monde
Espagne vs À déterminer
Espagne
L. Martinez
Brésil
Angleterre
Argentine
É.-U.
Espagne
Brésil

L'Argentine s'est qualifiée pour la finale

Entré en jeu, Lautaro Martínez a inscrit un but décisif pour l’Argentine face à l’Angleterre, ce mercredi en demi-finale de la Coupe du monde.

L’Angleterre menait 1-0 jusqu’à la 85^e minute grâce à un but d’Anthony Gordon inscrit à la 55^e, avant qu’Enzo Fernández n’égalise d’une frappe puissante depuis l’extérieur de la surface.

Dans le temps additionnel (90e+2), Lautaro a inscrit le deuxième but qui a qualifié l'Argentine pour la finale, d'une superbe tête sur un centre de Lionel Messi.



Selon le site « Stats Foot », l’Argentine a inscrit 19 buts lors de la Coupe du monde 2026, soit le meilleur total pour une même édition depuis le Brésil en 1970 (19).

Elle pourra toutefois établir un nouveau record personnel en finale, dimanche prochain face à l’Espagne.



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