Vidéo : la stupéfaction de Khalil Al Balushi après la qualification d'Oman : je suis encore sous le choc !

Le commentateur sportif omanais Khalil Al-Balushi a exprimé sa vive stupéfaction face au scénario de qualification de la sélection d'Oman en demi-finale de la Coupe du Golfe « Golfe 27 ».

La sélection d'Oman s'est qualifiée pour les demi-finales de manière dramatique, en s'imposant face au Koweït en clôture de la phase de groupes sur le score de 3-1, mais une grave erreur commise par l'auteur du troisième but, Musab Al-Shaqsi, qui a retiré son maillot pour célébrer le but, a empêché « les Rouges » d'accéder directement au tour suivant, leurs espoirs reposant finalement sur le tirage au sort, après l'égalité en tout point avec les Lions de Mésopotamie, jusqu'au fair-play.

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Le tirage au sort a été effectué après le match, en présence des représentants des sélections irakienne et omanaise, et a débouché sur la qualification de cette dernière pour le tour suivant, aux côtés de l'Arabie saoudite, en tête du groupe.

Ces événements ont suscité une vive polémique à l'issue de la rencontre. Khalil Al-Balushi, commentateur sur les chaînes Al Kass, a déclaré, après la qualification de la sélection de son pays : « Je suis encore sous le choc, je ne sais pas, mais Dieu merci nous sommes qualifiés. »

Il a poursuivi : « Je ne sais pas comment cela s'est produit, laissez-moi rentrer à l'hôtel et réfléchir pour assimiler la chose. » Et d'ajouter : « Dieu merci nous sommes qualifiés, nous avions besoin de cette qualification, sur le plan moral cela sera extrêmement bénéfique. »

La sélection omanaise avait entamé la compétition par un match nul face à l'Irak sur le score de 1-1, avant de s'incliner 3-0 face à l'Arabie saoudite (le pays hôte), lors de la deuxième journée, puis de l'emporter 3-1, mardi, face au Koweït.

De son côté, la sélection irakienne s'était imposée lors de la deuxième journée face au Koweït 3-2, avant sa défaite face à l'Arabie saoudite ce soir 2-0.

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