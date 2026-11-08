La Juventus est revenue avec un point de son déplacement sur le terrain de la Fiorentina, après le match nul entre les deux équipes (2-2), lors de la rencontre disputée au stade Artemio Franchi, dans le cadre de la onzième journée du championnat d'Italie.

Matteo Pellegrino a ouvert le score en faveur de la Fiorentina à la quatrième minute, après s'être élevé sur un centre de Pedro Gonçalves consécutif à un corner, propulsant le ballon de la tête dans les filets de la Juventus, offrant ainsi aux locaux une avance précoce.

La Juventus est parvenue à égaliser à la 32e minute par l'intermédiaire de Nick Woltemade, après avoir exploité une passe de Randal Kolo Muani à l'intérieur de la surface de réparation, plaçant le ballon dans les filets et ramenant son équipe dans le match avant la fin de la première mi-temps.

Dès le coup d'envoi de la seconde période, la Fiorentina a repris l'avantage à la 54e minute, après que Amanda Nji a inscrit le deuxième but, profitant d'une confusion à l'intérieur de la surface de réparation de la Juventus, remettant de nouveau les locaux devant.

La Juventus n'a pas abdiqué, et Bremer est parvenu à inscrire le deuxième but égalisateur à la 66e minute, d'une tête consécutive à un corner, portant la rencontre sur un match nul 2-2, chaque équipe repartant avec un point.

Avec ce résultat, la Juventus a porté son total à 18 points, restant à la septième place du classement du championnat d'Italie, tandis que la Fiorentina a atteint 9 points, occupant la quinzième place, après avoir échoué à tirer profit de l'avantage du terrain et du public pour décrocher la victoire.