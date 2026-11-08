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ACF Fiorentina v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Traduit par

Vidéo : la Juventus ramène un point de la pelouse de la Fiorentina

Match report
Fiorentina vs Juventus FC
Fiorentina
Juventus FC
Serie A
Italie

4 buts dans un match nul spectaculaire au stade Artemio Franchi

La Juventus est revenue avec un point de son déplacement sur le terrain de la Fiorentina, après le match nul entre les deux équipes (2-2), lors de la rencontre disputée au stade Artemio Franchi, dans le cadre de la onzième journée du championnat d'Italie.

Matteo Pellegrino a ouvert le score en faveur de la Fiorentina à la quatrième minute, après s'être élevé sur un centre de Pedro Gonçalves consécutif à un corner, propulsant le ballon de la tête dans les filets de la Juventus, offrant ainsi aux locaux une avance précoce.

La Juventus est parvenue à égaliser à la 32e minute par l'intermédiaire de Nick Woltemade, après avoir exploité une passe de Randal Kolo Muani à l'intérieur de la surface de réparation, plaçant le ballon dans les filets et ramenant son équipe dans le match avant la fin de la première mi-temps.

Dès le coup d'envoi de la seconde période, la Fiorentina a repris l'avantage à la 54e minute, après que Amanda Nji a inscrit le deuxième but, profitant d'une confusion à l'intérieur de la surface de réparation de la Juventus, remettant de nouveau les locaux devant.

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La Juventus n'a pas abdiqué, et Bremer est parvenu à inscrire le deuxième but égalisateur à la 66e minute, d'une tête consécutive à un corner, portant la rencontre sur un match nul 2-2, chaque équipe repartant avec un point.

Avec ce résultat, la Juventus a porté son total à 18 points, restant à la septième place du classement du championnat d'Italie, tandis que la Fiorentina a atteint 9 points, occupant la quinzième place, après avoir échoué à tirer profit de l'avantage du terrain et du public pour décrocher la victoire.

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