L'équipe du Real Madrid est arrivée à l'hôtel Intercontinental de Barcelone, au milieu de chants hostiles à l'encontre du rival catalan, quelques heures avant le Clasico tant attendu face au Barça, prévu ce dimanche soir au stade Spotify Camp Nou dans le cadre du championnat d'Espagne, dans une atmosphère chargée de tension et d'attente.

Le journal espagnol « AS » a indiqué qu'environ 100 supporters s'étaient rassemblés pour accueillir la délégation du Real Madrid devant l'hôtel, situé près de Montjuïc. Certains ont scandé des chants injurieux à l'égard du Barça, tandis que le Français Kylian Mbappé a été le dernier joueur à quitter le bus, recevant toutefois le plus grand nombre d'encouragements. Le Portugais José Mourinho a également reçu quelques chants, bien que de moindre intensité.

Cette ambiance précède une rencontre d'une importance exceptionnelle dans la course au titre du championnat d'Espagne, le Barça ayant l'occasion de porter son avance sur le Real Madrid à 9 points en cas de victoire, et de consolider sa place en tête du classement, après que l'Atlético de Madrid a réduit l'écart avec lui à deux points à la suite de sa victoire d'hier.

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Le club catalan, dirigé par son entraîneur Hansi Flick, cherche à poursuivre ses résultats positifs et à se rapprocher d'un record qui consisterait à remporter 10 matchs consécutifs depuis le début de la saison, tandis que le Real Madrid aborde la rencontre avec l'ambition de réduire l'écart et de contrarier les plans de son rival dans la lutte pour la première place.

L'importance du Clasico ne se limite pas aux calculs de points, car le match intervient dans un contexte de tension croissante entre les directions des deux clubs, sur fond de différends liés à l'arbitrage et de prises de position réciproques entre Florentino Pérez et José Mourinho, ce qui ajoute d'autres dimensions à une rencontre qui bénéficie d'un large suivi de la part des amateurs de football du monde entier.