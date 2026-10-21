Les effets de la défaite européenne étaient visibles sur les visages de plusieurs joueurs du Barça, à leur arrivée au centre d'entraînement, jeudi, après que l'équipe a subi une défaite douloureuse face au Paris Saint-Germain, un résultat qui a assombri l'atmosphère au sein du club à quelques jours du Clasico tant attendu contre le Real Madrid.

L'émission espagnole « El Chiringuito » a diffusé une vidéo documentant l'arrivée de plusieurs joueurs du Barça à l'entraînement dans leurs voitures, les visages marqués par la contrariété et l'abattement, des images qui ont reflété la difficulté de tourner la page de ce qui s'est passé lors du rendez-vous européen, alors qu'approche l'un des matchs les plus importants de la saison.

La défaite face à Paris impose une ambiance difficile

Ces images sont survenues dans la foulée de la chute du Barça face au Paris Saint-Germain sur le score de 4-2, en Ligue des champions, lors d'un match qui a révélé des problèmes défensifs ayant coûté à l'équipe l'encaissement de quatre buts, malgré sa réussite à faire trembler les filets de son adversaire à deux reprises.

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Cette défaite n'a pas été un simple accroc dans les comptes de la compétition continentale, mais elle est intervenue à un moment extrêmement délicat, puisque l'équipe doit retrouver rapidement son équilibre, sous la pression des matchs et l'enchaînement des grandes échéances, ce qui fait de l'état mental des joueurs l'un des dossiers importants pour l'entraîneur Hansi Flick.









Le Clasico frappe à la porte

Le Barça ne dispose pas du luxe de s'attarder longtemps sur les séquelles de la défaite, car les regards se tournent déjà vers le duel face au Real Madrid, prévu dimanche, un test d'une importance capitale pour le club catalan, tant sur le plan technique que moral.

Le match représente une occasion pour les joueurs de Flick de répondre sur le terrain et de surmonter la déception européenne. Il offre également au staff technique l'opportunité de démontrer la capacité de l'équipe à faire face aux revers et à retrouver la confiance en peu de temps.

La défaite face au Paris Saint-Germain place l'entraîneur allemand devant une double mission : corriger les erreurs apparues au cours du match et préparer ses joueurs psychologiquement et physiquement pour le Clasico.