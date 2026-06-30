Vidéo : la barre transversale sauve les Pays-Bas d'un tir puissant de Hakimi

La barre transversale a privé Ashraf Hakimi, le capitaine marocain, d’un but qui aurait ouvert le score pour les Lions de l’Atlas face aux Pays-Bas, ce mardi matin au stade de Monterrey (Mexique), lors des 32es de finale de la Coupe du monde 2026.

À la 52^e minute, il a reçu une superbe passe en profondeur d’Ezzedine Ounahi, s’est infiltré dans la surface et a décoché une frappe puissante repoussée par la barre transversale, sous les yeux médusés des supporters marocains.

Quelques minutes plus tard, il a reçu une nouvelle passe en profondeur et s’est présenté seul face au but, mais le défenseur néerlandais Micky van de Ven a sauvé les siens in extremis en bloquant la tentative de la star du Paris Saint-Germain.

Considéré comme l’une des principales menaces marocaines, il avait déjà expédié une frappe fulgurante en première période, repoussée par le gardien néerlandais Bart Verbruggen, avant d’adresser un corner au premier poteau pour Naïl El Aïnaoui, dont la tête a été détournée par le portier.

Le vainqueur de cette rencontre affrontera en huitièmes de finale le Canada, qui a éliminé l’Afrique du Sud en s’imposant 1-0.







