Le Real Madrid a décroché une précieuse victoire sur la pelouse de son hôte, le Barça, sur le score de 2-1, lors du Clasico disputé au Camp Nou, dans le cadre de la dixième journée du championnat d'Espagne. Grâce à un doublé de Kylian Mbappé, le club madrilène a empoché trois points importants et réduit l'écart avec son rival catalan (27 points), en tête du classement, à 3 points.

La rencontre intervenait à un moment délicat pour les deux équipes, en particulier pour le Barça, qui abordait le match en quête de rachat après sa défaite 4-2 face au Paris Saint-Germain en milieu de semaine, tandis que le Real Madrid ambitionnait de réduire l'écart avec le leader, sachant qu'une victoire des locaux leur aurait offert une avance de 9 points.

Le match a débuté sur un rythme prudent des deux côtés, avec des tentatives réciproques qui ne se sont pas concrétisées, Arda Güler menaçant tôt les buts du Barça, avant qu'Anthony Gordon ne réplique par une frappe repoussée par le gardien Andriy Lunin.

Raphinha a lui aussi gâché plus d'une occasion, à un moment où Hansi Flick a été contraint de procéder à un changement forcé à la 29e minute, après la blessure de Xavi Espart, Alejandro Baldé prenant sa place.

Avant la fin de la première période, le Real Madrid a ouvert le score grâce à Mbappé à la 41e minute, le ballon ayant rebondi sur Gerard Martín à la suite d'une tentative de dégagement d'un centre par Diomande, pour heurter l'attaquant français et finir au fond des filets.

En seconde période, le Barça a intensifié ses tentatives jusqu'à ce que Raphinha égalise à la 61e minute, d'une frappe dans la surface de réparation après une passe soignée de Pedri.

Mais le Real Madrid a repris l'avantage à la 87e minute, lorsque Eduardo Camavinga a mené une contre-attaque rapide et transmis le ballon à Mbappé, qui a inscrit son deuxième but de la rencontre.