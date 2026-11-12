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Italy v France - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD5Getty Images
Muhammad Sharaf Eldeen
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Vidéo : l'Italie avec les moyens du bord, la Squadra Azzurra dévore les Bleus de Zidane à San Siro

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L'Italie est parvenue à renverser son retard face à son hôte français pour s'imposer sur le score de (3-1), ce jeudi soir au stade de San Siro à Milan, dans le cadre de la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue A de la Ligue des Nations européenne.

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Grâce à ce résultat, la Squadra Azzurra s'empare de la tête du groupe 1 avec 10 points, devant les Bleus à la différence de buts et aux confrontations directes, tandis que la Belgique occupe la troisième place avec 9 points, la Turquie fermant la marche sans le moindre point.

La rencontre avait idéalement débuté pour l'équipe de France, qui a ouvert le score très tôt, à la 10e minute, par l'intermédiaire de Michael Olise, profitant d'une grossière erreur de Gianluigi Donnarumma, le gardien de l'Italie, dans une tentative de relance depuis l'arrière.

Donnarumma a raté une passe précise, le ballon arrivant jusqu'à Olise, qui a su exploiter la situation avec brio, dribblant Alessandro Bastoni avant de conclure dans les filets, offrant ainsi l'avantage à sa sélection sur le score d'un but à zéro.

Mais l'équipe d'Italie n'a pas abdiqué et a réussi à revenir dans la partie au cours de la première mi-temps, Francesco Pio Esposito égalisant à la 26e minute, à la suite d'une passe décisive de Niccolò Cambiaghi, malgré la large domination française sur la première période du match.

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Au début de la seconde période, les hôtes ont poursuivi leurs tentatives à la recherche du but de l'avantage, mais l'équipe de France a su imposer sa mainmise sur le jeu et a gâché plusieurs occasions, Donnarumma repoussant des frappes puissantes, notamment celles de Rayan Cherki et d'Adrien Rabiot.

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De son côté, l'Italie a bien failli prendre l'avantage au score en obtenant un penalty, mais Sebastiano Esposito l'a manqué en expédiant le ballon à côté des buts à la 60e minute.

La récompense italienne est venue lorsque Davide Frattesi a réussi à inscrire le deuxième but, à la 63e minute, après une passe de Federico Dimarco, renversant ainsi le score en faveur de la Squadra Azzurra au milieu d'une liesse folle à San Siro.

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L'Italie a dominé le jeu après le but de l'avantage et a poursuivi ses attaques en direction des buts français, obtenant un deuxième penalty, converti cette fois par Pio Esposito à la 75e minute, inscrivant le troisième but des hôtes et son deuxième de la rencontre, compensant ainsi le penalty manqué par son frère Sebastiano.

La France a tenté de revenir dans le match après le troisième but italien, mais elle n'a pas réussi à imposer sa domination face à la bravoure du milieu et de la défense de la Squadra Azzurra, les hôtes s'imposant sur un score spectaculaire (3-1) face aux hommes de l'entraîneur Zinédine Zidane.

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Le match aller entre les deux sélections s'était soldé par un match nul (1-1), après qu'Olise avait ouvert le score pour la France d'un superbe coup franc, avant qu'Alessandro Bastoni n'égalise pour l'Italie.

Avec sa victoire d'aujourd'hui, l'équipe d'Italie abordera le match face à la Belgique, lors de la dernière journée de la phase de groupes, à l'extérieur, avec davantage de sérénité, puisqu'elle n'aura besoin que d'un match nul pour se qualifier en quarts de finale de la Ligue des nations.

Écrit parMuhammad Sharaf Eldeen

Rédacteur en chef de permanence

Résumé Professionnel

Journaliste égyptien pluridisciplinaire, je m’engage à offrir aux lecteurs une vision journalistique complète et rigoureuse. Fort d'une expérience de plus de 13 ans dans les médias écrits et audiovisuels, j’ai collaboré avec les plus grands journaux, plateformes numériques et chaînes de télévision en Égypte et dans le monde arabe. Depuis avril 2017, j’occupe les postes de Chef de vacation (Shift Manager) et Éditeur de desk chez Kooora, le premier site sportif arabe, où j'ai l'honneur d'évoluer au sein d'une équipe de journalistes d'élite.

Je suis passionné par la rédaction d'articles et d'analyses sportives logiques et accessibles — évitant toute complexité superflue — tout en observant la plus grande précision et objectivité. Je suis fermement convaincu que les préférences personnelles n'ont pas leur place dans le travail journalistique ; l'information est une responsabilité, et l'intégrité est la vertu suprême de la profession médiatique.

Parcours Personnel et Philosophie du Football

Mon histoire avec le football a commencé dès l'âge de cinq ans, alors que ma famille, passionnée par ce sport, suivait avec ferveur la Coupe du Monde 1994. Depuis lors, le football fait partie intégrante de ma vie, tant sur le terrain qu'en tant que spectateur.

L'un de mes souvenirs footballistiques les plus marquants de mon enfance est la célèbre finale historique de la Ligue des Champions entre le Bayern Munich et Manchester United au Camp Nou, le 26 mai 1999. Alors que le club bavarois menait (1-0), les "Red Devils" ont renversé la situation avec deux buts dans les derniers instants du match. Ce fut la première nuit où j'ai soutenu le Bayern Munich, et le géant allemand occupe toujours une place prépondérante dans mon cœur.

Domaines d'Expertise

Grâce à mon expérience dans divers secteurs de la presse et des médias, je me spécialise particulièrement dans les domaines suivants :

Histoire du Football : Connaissance approfondie de l'histoire du football européen et allemand.

Analyse Tactique : Anticipation des scénarios de match et décryptage tactique.

Scouting : Capacité à repérer les jeunes talents et à analyser leur potentiel technique.

Faits Marquants et Moments Forts

Ma mémoire est riche de nombreux événements footballistiques joyeux, mais le plus important au niveau international reste le sacre du Bayern Munich en Ligue des Champions 2001 face à Valence, marquant ma première grande joie continentale avec le club.

Mon XI de Légende :

Gardien : Manuel Neuer.

Défense : Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Milieu : Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Zinedine Zidane.

Attaque : Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário.

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