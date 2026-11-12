Vidéo : l'Italie avec les moyens du bord, la Squadra Azzurra dévore les Bleus de Zidane à San Siro

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L'Italie est parvenue à renverser son retard face à son hôte français pour s'imposer sur le score de (3-1), ce jeudi soir au stade de San Siro à Milan, dans le cadre de la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue A de la Ligue des Nations européenne.

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Grâce à ce résultat, la Squadra Azzurra s'empare de la tête du groupe 1 avec 10 points, devant les Bleus à la différence de buts et aux confrontations directes, tandis que la Belgique occupe la troisième place avec 9 points, la Turquie fermant la marche sans le moindre point.

La rencontre avait idéalement débuté pour l'équipe de France, qui a ouvert le score très tôt, à la 10e minute, par l'intermédiaire de Michael Olise, profitant d'une grossière erreur de Gianluigi Donnarumma, le gardien de l'Italie, dans une tentative de relance depuis l'arrière.

Donnarumma a raté une passe précise, le ballon arrivant jusqu'à Olise, qui a su exploiter la situation avec brio, dribblant Alessandro Bastoni avant de conclure dans les filets, offrant ainsi l'avantage à sa sélection sur le score d'un but à zéro.

Mais l'équipe d'Italie n'a pas abdiqué et a réussi à revenir dans la partie au cours de la première mi-temps, Francesco Pio Esposito égalisant à la 26e minute, à la suite d'une passe décisive de Niccolò Cambiaghi, malgré la large domination française sur la première période du match.

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Au début de la seconde période, les hôtes ont poursuivi leurs tentatives à la recherche du but de l'avantage, mais l'équipe de France a su imposer sa mainmise sur le jeu et a gâché plusieurs occasions, Donnarumma repoussant des frappes puissantes, notamment celles de Rayan Cherki et d'Adrien Rabiot.

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De son côté, l'Italie a bien failli prendre l'avantage au score en obtenant un penalty, mais Sebastiano Esposito l'a manqué en expédiant le ballon à côté des buts à la 60e minute.

La récompense italienne est venue lorsque Davide Frattesi a réussi à inscrire le deuxième but, à la 63e minute, après une passe de Federico Dimarco, renversant ainsi le score en faveur de la Squadra Azzurra au milieu d'une liesse folle à San Siro.

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L'Italie a dominé le jeu après le but de l'avantage et a poursuivi ses attaques en direction des buts français, obtenant un deuxième penalty, converti cette fois par Pio Esposito à la 75e minute, inscrivant le troisième but des hôtes et son deuxième de la rencontre, compensant ainsi le penalty manqué par son frère Sebastiano.

La France a tenté de revenir dans le match après le troisième but italien, mais elle n'a pas réussi à imposer sa domination face à la bravoure du milieu et de la défense de la Squadra Azzurra, les hôtes s'imposant sur un score spectaculaire (3-1) face aux hommes de l'entraîneur Zinédine Zidane.

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Le match aller entre les deux sélections s'était soldé par un match nul (1-1), après qu'Olise avait ouvert le score pour la France d'un superbe coup franc, avant qu'Alessandro Bastoni n'égalise pour l'Italie.

Avec sa victoire d'aujourd'hui, l'équipe d'Italie abordera le match face à la Belgique, lors de la dernière journée de la phase de groupes, à l'extérieur, avec davantage de sérénité, puisqu'elle n'aura besoin que d'un match nul pour se qualifier en quarts de finale de la Ligue des nations.