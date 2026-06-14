Vidéo : L’héritage des Pharaons se rappelle à notre bon souvenir… Samirvel réédite un exploit néerlandais rare en Coupe du monde

La rencontre entre les Pays-Bas et le Japon, conclue sur le score de 2-2 au stade « AT&T » dans le cadre du groupe F de la Coupe du monde 2026, a produit plusieurs données statistiques significatives.

Les deux formations, qui figurent dans le groupe F avec la Suède et la Tunisie, pourraient bien offrir un tableau très équilibré et riche en suspense durant la phase de groupes, chacune visant à se qualifier pour les huitièmes de finale.

Selon le compte spécialisé « Mr. Sheph », Cressensio Samfervel est devenu le deuxième Néerlandais de l’histoire de la Coupe du monde à marquer dans les trois minutes suivant un carton jaune. Le premier Néerlandais à avoir réussi cet exploit était Wim Kieft, lors du match nul 1-1 contre l’Égypte en 1990.

Il précise également que Ryan Gravenberch a délivré deux passes décisives, devenant le premier joueur de Liverpool dans l’histoire de la Coupe du monde à atteindre ce total en une seule rencontre, et le premier Néerlandais à y parvenir depuis Denzel Dumfries en 2022.

Il a également souligné que Daichi Kamada a inscrit l’égalisation japonaise de la tête sur corner, portant à quatre le nombre de buts de la tête marqués par le Japon en Coupe du monde, après ceux de Hidetoshi Nakata en 2002, ceux de Shinji Okazaki en 2014 et de Yuya Osako en 2018.

Enfin, ce but de Kamada est seulement le deuxième de l’histoire des Bleus inscrit après la 85^e minute, après l’égalisation de Shinji Okazaki à la 87^e contre le Danemark en 2010.