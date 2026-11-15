Vidéo : l'AS FAR offre au Maroc un exploit historique sur le sol égyptien

L'AS FAR a été sacré champion de la Ligue des champions féminine de la CAF, après avoir signé une victoire éclatante sur le score de (3-1) face aux féminines des Sundowns d'Afrique du Sud, en finale de la compétition disputée ce dimanche, au stade de l'Autorité du canal de Suez en Égypte.

Iman Touress a inscrit deux buts aux 23e et 77e minutes, tandis que Hiba El Youssfi a ajouté le deuxième but à la 37e minute, permettant au club militaire de décrocher le troisième titre de son histoire, après ses sacres lors des éditions 2022 et 2025, confirmant ainsi sa place parmi les grands clubs africains du football féminin.

L'AS FAR devient ainsi la première équipe à réussir à conserver son titre, et également la première à remporter le trophée à trois reprises, après avoir été couronnée deux fois avant son sacre d'aujourd'hui.

Ce sacre offre à l'AS FAR la qualification pour la Coupe du monde des clubs féminine qui se tiendra en 2028 aux États-Unis d'Amérique, pour la première fois dans une formule élargie, à l'image de la Coupe du monde des clubs masculine disputée à l'été 2025.

Le sacre des féminines de l'AS FAR a consacré la domination du football marocain, tant au niveau des clubs que des sélections, et dans les catégories masculine et féminine.

Mainmise marocaine sur les récompenses individuelles

Les joueuses de l'AS FAR ont imposé leur mainmise sur les récompenses individuelles de la sixième édition de la Ligue des champions d'Afrique, après avoir remporté trois trophées, à la suite de leur sacre continental aux dépens du Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud.

Khadija Er-Rmichi a été sacrée meilleure gardienne de la compétition, en reconnaissance des performances qu'elle a livrées tout au long du tournoi, tandis que sa coéquipière Iman Touress a reçu le trophée de meilleure attaquante, après avoir terminé la compétition en tête des buteuses avec quatre buts.

De son côté, la capitaine du club militaire, Ghizlane Chebbak, a remporté le trophée de meilleure joueuse de la sixième édition, complétant ainsi la mainmise des représentantes du football marocain sur les principales récompenses individuelles de la compétition continentale.

Le Mondial des clubs féminin aux États-Unis

La première édition de la Coupe du monde des clubs féminine se tiendra du 5 au 30 janvier 2028.

Les États-Unis accueilleront la Coupe du monde des clubs féminine 2028, après confirmation par le Bureau du Conseil de la FIFA le 22 octobre 2026. Les villes et stades hôtes seront annoncés ultérieurement.

La première édition de la compétition rassemble 19 équipes parmi l'élite des clubs de football féminin, représentant les six confédérations continentales.

Six clubs participeront au tour préliminaire, et les trois clubs vainqueurs se qualifieront pour rejoindre les 13 clubs de la phase suivante, où les équipes seront réparties en quatre groupes de quatre équipes chacun, les premier et deuxième de chaque groupe se qualifiant pour la phase à élimination directe.

Les places de la première édition se répartissent comme suit :

Confédération asiatique, Confédération africaine, Confédération d'Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes et Confédération d'Amérique du Sud : deux places directes et une place au tour préliminaire pour chaque confédération.

Union européenne de football : cinq places directes et une place au tour préliminaire.

Confédération d'Océanie de football : une place au tour préliminaire.