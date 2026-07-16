Vidéo : l'analyse de l'arbitre… Le but de Lautaro Martínez aurait-il dû être annulé pour une faute sur Messi ?

Le deuxième but de l’Argentine, inscrit hier mercredi face à l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde, a provoqué une vive polémique, d’autant qu’il a offert aux Albicelestes leur billet pour la finale.

De nombreux observateurs, surtout sur les réseaux sociaux, estiment que la réalisation aurait dû être refusée, en raison d’une faute signalée sur Lionel Messi, la star argentine, après un contact avec le défenseur anglais Jed Spence.

À la 92^e minute, Messi a adressé un centre précis que Lautaro Martínez a repris de la tête, qualifiant l’Argentine pour la finale programmée dimanche face à l’Espagne.









Le réseau « Archivo Far », spécialisé dans l’analyse des décisions arbitrales, a tranché sur son compte « X » : « Y a-t-il eu une faute de Messi sur Spence avant le but de Lautaro ? La réponse est non. »

Elle précise : « Même si certaines images peuvent laisser penser à un piétinement, cela n’a pas eu lieu. »

Le réseau conclut : « En réalité, Spence se plaint d’une crampe à la jambe opposée, la gauche. »





Rappelons également que la validité du premier but, inscrit suite à une passe décisive de Messi pour Enzo Fernández, auteur d’une frappe puissante des vingt mètres, a elle aussi été contestée.

Certains ont prétendu que Messi était hors-jeu au moment de la passe décisive, mais « Archivo VAR » a formellement démenti cette allégation.

« La star argentine était plus éloignée du but que la plupart des défenseurs anglais… Il suffit de regarder les lignes du terrain pour voir à quel point Messi était proche de l’une d’elles », conclut le réseau.



