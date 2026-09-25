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Switzerland v Algeria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduit par

Vidéo : l'Algérie frappe fort pour le début de l'ère Hamdani

Algérie vs Zambie
Algérie
Zambie
Africa Cup of Nations Qualification
Algérie
Zambie

La sélection algérienne a pris la tête du classement

L'Algérie a battu son hôte, la Zambie, sur le score de (3-1), ce vendredi soir au stade Hocine Aït Ahmed de Tizi Ouzou, dans le cadre de la première journée de la neuvième poule des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027.

Jaouen Hadjam a ouvert le score pour l'Algérie très tôt, dès la deuxième minute, avant que la Zambie n'égalise par l'intermédiaire de Fashion Sakala, à la 57e minute.


Mais l'équipe algérienne a repris l'avantage grâce à un but d'Ibrahim Maza, à la 67e minute, avant qu'Anis Hadj Moussa ne creuse l'écart en inscrivant le troisième but, à la 74e minute.

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Ce match revêtait une importance particulière pour l'équipe algérienne, puisqu'il constituait le premier test de l'Algérie sous la houlette du nouveau sélectionneur, Ibrahim Hamdani, qui a pris ses fonctions en remplacement du Bosnien Vladimir Petković en ce mois de septembre.

La neuvième poule comprend également les sélections du Togo et du Burundi, dont le match de ce vendredi s'est soldé par une victoire de la première à domicile (1-0).

Ces éliminatoires réunissent 48 sélections, réparties en 12 poules, tandis que le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda accueilleront la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations 2027.

L'équipe algérienne disputera son prochain match des éliminatoires face au Burundi, le 29 septembre, tandis que la Zambie affrontera le Togo lors de la deuxième journée de la poule.

Grâce à sa victoire de ce jour, l'Algérie prend la tête de la neuvième poule, avec 3 points, devançant à la différence de buts le Togo, deuxième.



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