La Juventus a évité la défaite sur la pelouse de Cagliari en arrachant le match nul 1-1 grâce à un but tardif du Français Randal Kolo Muani à la 81e minute.

Les locaux avaient ouvert le score par l'intermédiaire de Daniel Maldini après 20 minutes de jeu, dans cette rencontre comptant pour la sixième journée du championnat d'Italie, disputée ce dimanche soir.

Cagliari abordait ce match après avoir signé 4 victoires (et une défaite) lors des cinq premières journées, contre 3 victoires, un nul et une défaite pour la Juventus, qui cherchait à poursuivre sa remontée vers les places de tête après son succès face à l'Atalanta 2-0 avant la trêve internationale.

La Juventus a entamé la partie avec un pressing précoce, mais Cagliari est rapidement entré dans son match. Papy Sarr a envoyé une frappe au-dessus de la transversale à la neuvième minute, avant que Nicolas Gonzalez ne gâche une occasion de près à la 15e minute, en expédiant le ballon à côté du poteau depuis l'intérieur de la surface.

Cagliari a puni son hôte à la 20e minute, lorsque Maldini a percé sur le côté gauche, puis a suivi le ballon après le rebond de sa frappe, profitant d'une touche de Pau Mendy qui lui a renvoyé le ballon, pour l'expédier du pied gauche au fond des filets.

Weston McKennie a reçu un carton jaune à la 17e minute, tandis que la Juventus a continué à monopoliser le ballon sans véritable danger, et la première période s'est achevée sur l'avantage des locaux 1-0.

Luciano Spalletti, l'entraîneur de la Juventus, a procédé à deux changements au retour des vestiaires, avec l'entrée d'Edon Zhegrova et de Karim Alajbegovic à la place de Francisco Conceição et de McKennie, alors que Cagliari a lancé Alessandro Deiola en lieu et place de Juan Rodriguez.

La Juventus a intensifié ses tentatives et Caprile a repoussé une frappe de Zhegrova à la 64e minute, avant que Kolo Muani n'égalise à la 81e minute, d'une tête consécutive à un centre du remplaçant Alajbegovic.

L'attaquant français a lui-même été tout près d'inscrire le but de la victoire pour les Bianconeri à la 85e minute, après avoir reprise d'une touche à bout portant un autre centre d'Alajbegovic, mais le ballon a heurté la transversale avant de revenir sur Nick Woltemade, dont la tentative a été repoussée par Caprile.

À la 88e minute, Caprile a détourné une reprise de volée de Kolo Muani, avant que le drapeau du hors-jeu ne se lève.

Cagliari s'est procuré une occasion dans le temps additionnel, mais Alessandro Romano a envoyé le ballon à côté du but à la 90e+1, après l'avoir récupéré suite à un coup franc dégagé par la défense de la Juventus.

L'arbitre a refusé d'accorder un penalty à la Juventus à la 90e+3, après la chute de Zhegrova dans la surface de réparation, estimant que le contact ne justifiait pas de siffler une faute. Le score n'a plus évolué dans les dernières minutes et les deux équipes se sont séparées sur un nul 1-1.