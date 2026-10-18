La rencontre entre le Real Madrid et le Séville FC, comptant pour la neuvième journée de la Liga, a été marquée par une vive polémique arbitrale en raison d'une action litigieuse impliquant le Turc Arda Güler, auteur d'un coup de coude sur le joueur sévillan Peque Fernández à la 24e minute. Beaucoup se sont alors demandé si le joueur merengue méritait un carton rouge, avant qu'il n'inscrive le but de l'ouverture du score à peine cinq minutes plus tard.

Dans le détail, Peque Fernández avait retenu Güler par le maillot lors d'une contre-attaque du Real Madrid, et l'international turc avait répliqué par un coup de coude qui a envoyé son adversaire au sol, ce qui a conduit à un examen de la situation via l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) pour déterminer s'il y avait lieu de brandir un carton rouge.

Après une vérification d'environ trois minutes, l'arbitre n'a pas sorti le carton rouge à l'encontre de Güler, et le jeu a repris sans même qu'un carton jaune ne lui soit adressé, une décision qui a suscité des interrogations sur la question de savoir si ce coup de coude relevait du comportement violent passible d'une exclusion.

La controverse a encore enflé lorsque Güler a inscrit le but de l'ouverture du score pour le Real Madrid à la 29e minute, soit cinq minutes seulement après l'incident, ce qui a attiré davantage l'attention sur cette action, d'autant que les avis divergent sur le fait de savoir si le joueur méritait ou non d'être expulsé.