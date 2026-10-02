Vidéo : « Il ne vaut pas le petit doigt de Ronaldo », un supporter portugais choque Jesus à son arrivée !

L'arrivée de Jorge Jesus au Portugal, en préparation du choc attendu face à la Norvège, n'a rien eu d'ordinaire. Le moment où le technicien portugais a débarqué s'est transformé en une scène sous tension, sur fond de polémique persistante autour de sa relation avec Cristiano Ronaldo et des remous suscités ces derniers temps au sujet du capitaine de la sélection portugaise.

Le journal portugais « A Bola » a diffusé une vidéo documentant l'instant de l'arrivée de Jesus au Portugal, avant la rencontre entre la sélection portugaise et son homologue norvégienne, dimanche soir, dans le cadre de la quatrième journée de la Ligue des nations de l'UEFA. On y voit un supporter adresser des cris de colère à l'entraîneur.

Dès l'apparition de Jesus, le supporter portugais s'en est pris à lui à voix haute, lançant : « Tu ne vaux rien, Jesus. Tu es une honte, mon vieux. » Une scène qui reflète l'ampleur de la colère entourant le technicien en ce moment, surtout avec l'intensification du débat autour de ses décisions concernant Ronaldo.

Le supporter ne s'est pas arrêté là. Il a poursuivi son attaque contre Jesus en invoquant Cristiano Ronaldo pour défendre le capitaine de la sélection : « Ton arrogance égale la hauteur de la tour Eiffel. Tu ne vaux même pas le doigt de Ronaldo, c'est le plus grand sportif de tous les temps. »

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Cet épisode survient dans un climat tendu autour de la sélection portugaise, après l'intensification de la polémique concernant Ronaldo et les décisions du staff technique. L'affaire du capitaine de la sélection s'est transformée en sujet de discussion populaire et médiatique dépassant les limites du terrain, plaçant Jesus sous le regard du public avant le choc important face à la Norvège.

La rue portugaise guette ce qui se passera sur le terrain dimanche soir, dans ce contexte, tandis que Jesus sera confronté à un nouveau test au milieu d'un grand intérêt porté à ses choix tactiques et à l'ampleur de l'impact de la polémique autour de Ronaldo sur la sélection, après l'accueil furieux réservé à l'entraîneur dès son arrivée au Portugal.