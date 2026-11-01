Maximo, le jeune supporter du Racing Santander, a vécu une expérience exceptionnelle malgré l'incident dont il a été victime lors de la rencontre de son équipe face au Real Madrid, après avoir été touché par un tir puissant du Français Aurélien Tchouaméni en dehors de la surface de réparation, alors qu'il se trouvait dans les tribunes du côté nord du stade El Sardinero.

Mais ce qui avait pris l'allure d'une mauvaise journée pour le jeune supporter s'est transformé en un souvenir inoubliable, après que les responsables du Real Madrid l'ont emmené dans le vestiaire de l'équipe à l'issue du match, lui offrant l'occasion de rencontrer les joueurs et d'immortaliser des moments particuliers avec eux, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Kylian Mbappé figurait parmi les joueurs qui ont tenu à taquiner l'enfant, lui demandant en plaisantant comment il allait, avant d'adresser un commentaire ironique à son coéquipier Tchouaméni : « Comment vas-tu ? Tu vas bien ? Le problème, c'est que Tchouaméni ne sait pas tirer, n'est-ce pas ? ».

Le commentaire de la star française a fait rire Maximo, tandis que son père, qui l'a accompagné tout au long de la visite, semblait stupéfait par la situation. La blessure dont a été victime le jeune garçon s'est ainsi transformée en une occasion de rencontrer les stars du Real Madrid de près.