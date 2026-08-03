Leandro Paredes, joueur de Boca Juniors, s'est retrouvé impliqué dans un nouvel incident lors du match de son équipe face à Newell's Old Boys, en championnat argentin.

Paredes a fait l'objet de vives critiques après la finale de la Coupe du monde, qu'il a perdue avec l'Argentine face à l'Espagne, la Roja décrochant ainsi son deuxième titre.

Le milieu de terrain argentin Leandro Paredes s'en était pris aux joueurs de la sélection espagnole, Éric García et Gavi, immédiatement après le coup de sifflet final, un comportement antisportif qui avait suscité une large indignation.

Au cœur de la pelouse du « MetLife Stadium », Paredes n'avait pas digéré la défaite de son pays face à l'Espagne sur le score d'un but à zéro après prolongation ; il avait explosé de colère à la fin du match et s'en était pris physiquement aux joueurs espagnols dans une scène honteuse.

À l'aube de ce jour, Boca Juniors a affronté Newell's Old Boys dans un match qui s'est soldé par un match nul 2-2, mais Paredes n'a pas voulu s'en aller sans provoquer une nouvelle vague de colère à son encontre.

Lors d'une des attaques adverses, le joueur de Newell's, Facundo Guch, est tombé au sol après un ballon disputé avec l'un des joueurs de Boca Juniors, et alors qu'il tentait de se relever, Paredes a surpris tout le monde en lui envoyant violemment le ballon dans le corps pour le faire retomber au sol, dans un geste contraire à l'éthique de la part du joueur de la sélection argentine.

Une vive polémique a éclaté sur le terrain à cause de ce geste et Paredes a reçu un carton jaune, mais il a fait l'objet de vives critiques en raison de son comportement violent.







