Lionel Messi, capitaine de l’Argentine, a provoqué la colère de Cristiano Ronaldo, son homologue portugais, après la rencontre face à l’Ouzbékistan dans le cadre de la Coupe du monde 2026.

Ronaldo a mené le Portugal à une victoire 5-0 contre l'Ouzbékistan, ce mardi au stade de Houston, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Après la rencontre, l’attaquant s’est présenté en zone mixte pour répondre aux médias. Son attitude a toutefois changé dès qu’un journaliste a mentionné le nom de Messi.

Une séquence vidéo diffusée par la chaîne « TNT Sports » montre que, dès que le journaliste a prononcé le nom de Messi, Ronaldo a coupé court à la question et a invité un autre reporter à prendre la parole.

Le journaliste a tenté de poursuivre, en vain : la star portugaise a fait mine de n’avoir rien entendu, manifestant ostensiblement son irritation.

De son côté, Messi réalise un début de Coupe du monde éclatant : il trône en tête du classement des buteurs avec cinq réalisations en deux rencontres, devançant d’une unité le Français Kylian Mbappé et le Norvégien Erling Haaland.

Rappelons que Ronaldo a inscrit un doublé contre l’Ouzbékistan, ses premiers buts dans la compétition, après avoir été muet lors du match nul 1-1 face à la République démocratique du Congo, lors de la première journée.