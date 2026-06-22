Vidéo : Hossam Hassan remporte son pari face à Zico lors de la Coupe du monde

Hossam Hassan, le sélectionneur de l'Égypte, a réussi son pari en battant la Nouvelle-Zélande lors de la deuxième journée du groupe 7 des qualifications pour la Coupe du monde 2026.

La Nouvelle-Zélande avait pourtant ouvert le score dès la 15e minute par Finn Sormann, mais les Pharaons, après plusieurs tentatives, ont finalement égalisé par Zico d’une tête puissante sur un centre millimétré de l’arrière droit Mohamed Hani (59e).

Zico, 29 ans, totalise désormais trois buts en quatre sélections, ayant déjà frappé contre la Russie et le Brésil en matches amicaux avant la Coupe du monde.









Hossam Hassan, le sélectionneur des Pharaons, lui a accordé sa confiance, le préférant à plusieurs autres attaquants, et l’a aligné d’entrée lors des deux rencontres de la phase de groupes face à la Belgique puis la Nouvelle-Zélande.

L’attaquant des Pyramids a justifié la confiance de son sélectionneur en brillant déjà lors des rencontres de préparation et en offrant ce mercredi une réalisation cruciale aux Pharaons.

Il a également offert une passe décisive à son coéquipier Mohamed Salah pour le deuxième but des Pharaons dans la rencontre.