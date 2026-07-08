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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vidéo : Hassan Shehata met en garde : « Si je parle de Salah, je risque de l’atteindre »

Argentine vs Égypte
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H. Shehata
M. Salah
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Égypte
É.-U.

L'entraîneur légendaire de l'Égypte s'en prend au capitaine des Pharaons

Hassan Shehata, l’emblématique sélectionneur de l’Égypte, a refusé de commenter la performance de Mohamed Salah après l’élimination des Pharaons au premier tour de la Coupe du monde 2026.

Les Pharaons ont été éliminés dès les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, mardi soir, après avoir mené 2-0 avant de s’incliner 3-2 face à l’Argentine.

Interrogé sur le plateau de « MBC Égypte » pour analyser la rencontre, il a coupé court : « Je ne souhaite pas m’exprimer sur Mohamed Salah, car tout ce que je pourrais dire risquerait de l’atteindre. »

Il a ajouté : « Beaucoup me reprocheraient de parler de Salah, et je ne suis pas prêt à m'exposer à des critiques à cause d'un joueur. »

Il a poursuivi : « Si je m’exprimais, je tiendrais des propos blessants à l’encontre de Salah et de tous les joueurs. »

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Il a conclu : « Contre l’Argentine, Salah s’est contenté de discuter avec l’arbitre ; oui, c’est le capitaine et c’est son droit. »




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