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Le capitaine de l'Angleterre, Harry Kane, a donné l'avantage à sa sélection sur le score d'un but à zéro face à son homologue espagnole, lors de la rencontre disputée au stade Metropolitano dimanche soir, dans le cadre de la sixième et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des nations européenne, après avoir réussi à faire trembler les filets sur un penalty dans les derniers instants de la première période.

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Le but de l'avantage anglais est survenu à la 45e minute, après que Kane a été fauché dans la surface de réparation par Pau Cubarsí. L'arbitre a accordé un penalty en faveur des Three Lions, que l'attaquant du Bayern Munich s'est chargé de transformer lui-même, offrant ainsi l'avantage à son équipe avant la pause.

Avec ce but, le capitaine de la sélection anglaise a consolidé sa place en tête du classement des buteurs de la Ligue des nations, portant son total à 8 buts en 6 matches. Il poursuit ainsi sa belle forme dans la compétition et confirme son importance capitale à la tête de l'attaque de son pays.

Ce but est venu traduire la supériorité anglaise au tableau d'affichage, après que l'équipe visiteuse eut gâché plus d'une occasion durant les premières minutes de la rencontre, dans un match marqué par des tentatives de part et d'autre, avant que Kane ne parvienne à exploiter le penalty et à donner l'avantage à son équipe à la fin de la première période.

Ce but n'était pas qu'une simple prise d'avantage dans un match décisif, il revêtait aussi un caractère particulier pour Harry Kane, qui a réussi à corriger son erreur lors du match aller entre les deux sélections, quand il avait manqué un penalty face à l'Espagne à Wembley, alors que le score indiquait un avantage anglais (2-1), sachant que la rencontre s'était soldée par une victoire de la sélection espagnole sur le score de (3-2).

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Ce penalty manqué par Kane avait été l'un des faits marquants du match aller, au cours duquel la sélection espagnole était parvenue à s'imposer à l'extérieur. Mais l'attaquant anglais a eu une nouvelle occasion face au même adversaire, et cette fois il a réussi à la transformer en un but important pour son équipe.

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Cet avantage au score offre à la sélection anglaise une précieuse opportunité de prendre la tête du groupe, car si elle conserve sa victoire durant la seconde période, elle portera son total à 15 points, à égalité avec l'Espagne, mais la devancera à la différence de buts, s'adjugeant ainsi la première place du groupe.

La rencontre revêt une grande importance pour les deux sélections, dans le cadre de la lutte directe pour la tête du groupe, où chaque équipe a besoin d'un résultat positif pour terminer la phase de groupes dans la meilleure position possible. Le but de Kane a quant à lui placé l'Angleterre sur la bonne voie pour atteindre son objectif avant le coup d'envoi de la seconde période.

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Harry Kane vit une année exceptionnelle sur le plan individuel, couronnée par le Ballon d'Or 2026, et il demeure au sommet de sa forme, que ce soit avec le Bayern Munich ou avec la sélection anglaise.