Vidéo : Hamdallah lance sa série de buts avec Al-Taawoun, Al-Hilal sa seule déception

Le Marocain Abderrazak Hamdallah, nouvel attaquant d'Al-Taawoun, a lancé sa série de buts avec le club, qui devient ainsi sa quatrième étape de buteur dans le football saoudien.

Hamdallah a mené l'attaque d'Al-Taawoun lors de la rencontre face à Damac, ce mercredi, en seizièmes de finale de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées.

L'attaquant marocain a ouvert le score pour Al-Taawoun dès la première minute de la seconde période, sur un penalty qu'il a habilement logé sur la gauche du gardien de Damac.

Ce but est le premier de Hamdallah avec Al-Taawoun, après son transfert dans les rangs du club lors du mercato estival actuel, à l'issue de son aventure avec Al-Shabab.

Le joueur de 35 ans avait disputé son premier match avec Al-Taawoun samedi dernier, lors du match nul et vierge face à Al-Khaleej, lors de la première journée de la Roshn League.

Al-Taawoun devient le quatrième club saoudien pour lequel Hamdallah marque, après Al-Nassr, Al-Ittihad ainsi qu'Al-Shabab.

Al-Hilal était la seule équipe saoudienne avec laquelle Hamdallah n'avait pas marqué, puisqu'il n'y a disputé qu'un seul match, pendant 15 minutes, lors de la défaite face aux Brésiliens de Fluminense 2-1, en quart de finale de la Coupe du monde des clubs 2025.

De manière générale, ce but était le 31e de l'attaquant marocain dans la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, après en avoir inscrit 20 avec Al-Nassr, 6 avec Al-Ittihad et 4 avec Al-Shabab.

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