L'Angleterre a signé une victoire facile face à son hôte, la République tchèque, sur le score de (3-0), lors de la rencontre qui les a opposés mardi soir, au stade de Wembley, dans le cadre de la quatrième journée de la Ligue des nations européenne, confirmant ainsi son succès contre le même adversaire après l'avoir battu chez lui il y a quelques jours (2-0).

L'Angleterre a livré un match tranquille sur le plan physique, mais s'est montrée efficace lorsqu'elle est parvenue aux abords du but adverse, dans une soirée dont la figure la plus marquante a été Harry Kane, auteur de deux buts et à l'origine du danger qui a également conduit au premier but, confirmant une nouvelle fois son importance offensive avec la sélection de son pays.

L'Angleterre a abordé la rencontre avec un net avantage dès les premières minutes, les hôtes imposant leur mainmise sur le ballon durant la majeure partie du match, avec un pressing constant et des mouvements offensifs qui ont mis la défense tchèque à l'épreuve de manière continue.

En face, la République tchèque s'est montrée incapable de rivaliser avec les hôtes, et n'a pas réussi à imposer son style ni à menacer suffisamment le but anglais, face à la possession anglaise et au pressing continu qui a maintenu le match, la plupart du temps, dans les zones des visiteurs.

Le but d'ouverture du score est venu en faveur de l'Angleterre à la 27e minute, après que Harry Kane a adressé un centre dans la surface de réparation, que Vladimir Coufal a tenté de gérer, mais qu'il a dévié par erreur dans les filets de la sélection de son pays, offrant l'avantage aux hôtes.

L'Angleterre n'a pas levé le pied après ce but, poursuivant au contraire son pressing en quête d'un deuxième but, chose faite avant la fin de la première période, lorsque Harry Kane s'est présenté lui-même à la 40e minute, profitant d'un centre au ras du sol parfaitement dosé de Morgan Rogers, pour le reprendre d'une seule touche dans les filets et doubler l'avantage de la sélection de son pays.









En seconde période, l'Angleterre a conservé sa mainmise sur le déroulement du jeu sans avoir besoin de fournir de gros efforts, tandis que la République tchèque a poursuivi ses difficultés offensives et son incapacité à créer un véritable danger sur le but des hôtes.

Harry Kane est revenu pour compléter son récital personnel à la 75e minute, après s'être élevé sur un centre de Lewis Hall qu'il a transformé d'une puissante tête dans les filets, inscrivant le troisième but de l'Angleterre et son deuxième dans la rencontre, scellant pratiquement le sort de la confrontation en faveur des hôtes.

Avec cette victoire, l'Angleterre a porté son total à 9 points pour occuper la deuxième place du classement du groupe, derrière l'Espagne, leader avec un parcours parfait (12 points), tandis que la République tchèque a concédé sa quatrième défaite consécutive, restant à ce jour sans le moindre point.

L'Espagne a validé sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des nations européenne, tandis que l'Angleterre est quasiment qualifiée, après avoir pris 6 points d'avance sur la Croatie, troisième, alors qu'il ne reste plus que deux matchs avant la fin de la phase de groupes. L'Angleterre dispose en outre de l'avantage dans les confrontations directes face à la Croatie après l'avoir battue sur le score de 7-0.







