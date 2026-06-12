L'équipe nationale sud-coréenne a remporté une victoire palpitante 2-1 face à son homologue tchèque, lors du match qui les opposait dans le cadre de la première journée du groupe A de la Coupe du monde 2026.

Grâce à ce succès, la Corée du Sud décroche ses trois premiers points dans le groupe A, où le Mexique a par ailleurs battu l’Afrique du Sud 2-0 lors du match d’ouverture.

Dominateurs en première période, les Sud-Coréens se sont heurtés à un excellent Matěj Kovář, auteur de plusieurs arrêts décisifs face à Son Heung-min, Kang In Lee et Hwang In-beom. Son a même manqué une occasion en or, et les deux équipes sont rentrées aux vestiaires dos à dos.

À la 59^e minute, la République tchèque a ouvert le score par Ladislav Krejčí, qui a profité d’un centre précis de Vladimir Coufal pour devancer les défenseurs et placer sa tête au fond des filets.

Malgré ce retard, les Sud-Coréens ont maintenu la pression et Hwang In-beom a égalisé à la 67^e minute, concluant d’une subtile lob après avoir reçu le ballon dans la surface.



Le suspense a atteint son paroxysme dans les dernières minutes : Tomas Souček a semblé redonner l’avantage aux siens d’une tête puissante à la 77^e minute. L’arbitre égyptien Amin Omar a toutefois rapidement refroidi les célébrations après consultation de la vidéo, qui a révélé un hors-jeu lors de la construction de l’action, entraînant l’annulation du but.

Les Tchèques, sonnés par cette décision, n’ont pas eu le temps de souffler que les Coréens repartaient à l’assaut. À la 80e minute, Hwang In-beom a adressé un centre précis que le remplaçant Oh Hyeon-gyu a converti d’une frappe directe au fond des filets, inscrivant le but de l’avantage qui a offert les trois points à son équipe.



La République tchèque a poussé pour égaliser dans le temps restant : Adam Hlůzek puis Michal Sadlík ont failli réussir, mais le gardien Kim Seung-gyu a veillé au grain. L’arbitre égyptien Amine Omar a finalement sifflé la fin de la rencontre, validant le succès sud-coréen (2-1).