Vidéo : Fermín López s'impose à Flick, une soirée exceptionnelle au Camp Nou

Fermín López a confirmé son importance dans le dispositif offensif du Barça, après avoir joué un rôle de premier plan dans l'avance de son équipe face au Deportivo Alavés, en Liga, en étant passeur sur le premier but de Raphinha avant de se charger lui-même d'inscrire le deuxième but d'une frappe puissante sous un angle fermé.

Le produit de l'académie du Barça a commencé à faire la différence lorsqu'il a transpercé la défense de l'Alavés, avant d'adresser une passe décisive à Raphinha, qui a ouvert le score, puis est revenu une vingtaine de minutes plus tard pour creuser l'avance de l'équipe catalane, après avoir foncé de nouveau vers la surface de réparation et déclenché une frappe croisée qui a surpris le gardien de l'Alavés, Sivera, pour se loger au fond des filets.

Fermín est devenu l'un des éléments importants de l'équipe de l'entraîneur Hansi Flick, après avoir joué un rôle influent avant la blessure de Dani Olmo, et a continué d'apporter sa pierre à l'édifice au poste de meneur de jeu.

Le joueur a porté son total à 6 buts cette saison, dont 5 en Liga et un en Ligue des champions, et a également délivré 5 passes décisives, dont quatre en championnat domestique, ayant ainsi laissé son empreinte, comme buteur ou passeur, dans 6 matches durant la saison en cours.