Vidéo : Fermín López renverse la table face à l'Atlético Madrid

Le Barça a renversé son retard face à l'Atlético Madrid pour prendre l'avantage 2-1, après que Fermin Lopez a inscrit son deuxième but personnel de la rencontre, offrant aux Catalans l'avantage sur la pelouse du Wanda Metropolitano, dans le cadre de la douzième journée de la Liga.

Fermin avait auparavant évité au Barça de terminer la première mi-temps en position de retardataire, en marquant l'égalisation à la 43e minute, à la suite d'une percée de Pedri sur l'aile qui s'est achevée aux abords de la surface de réparation. Le ballon lui est revenu, et il l'a propulsé du pied gauche dans les filets, après que Marc Bernal n'a pu l'atteindre.

L'Atlético Madrid a imposé sa domination sur le déroulement de la première période, mais le Barça est parvenu à revenir avant la pause, grâce au but de Fermin qui a remis la rencontre à son point de départ et offert à son équipe la possibilité de parachever sa remontée en seconde mi-temps.

En seconde période, le Barça a contrôlé le jeu jusqu'à ce que Fermin réussisse à inscrire un deuxième but, après que Lamine Yamal lui a adressé un superbe ballon dans la surface de réparation. Il a conclu l'action d'une frappe précise du pied droit dans le but, en battant le gardien Jan Oblak, pour signer son deuxième but et porter le Barça en tête après avoir renversé le score.

Fermin Lopez a ainsi porté son total à 8 buts durant la saison en cours, dont 7 en Liga, lui qui avait déjà marqué contre Elche à deux reprises, ainsi que face à l'Athletic Bilbao, Valence et Alavés lors de la dernière journée.