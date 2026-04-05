Vidéo : En présence de Ronaldo, Messi s'impose d'une tête lors d'un événement très attendu

L'Argentin Lionel Messi, capitaine de l'Inter Miami, a laissé son empreinte offensive lors d'un événement historique pour l'équipe, après avoir trouvé le chemin des filets face à l'Austin FC en Major League Soccer, tôt ce dimanche matin.

Messi a inscrit le premier but de l'Inter Miami lors du premier match disputé par l'équipe sur le nouveau stade « NU Stadium », qui comporte une tribune portant le nom de la star argentine. Cependant, Austin a gâché cette fête en arrachant un précieux match nul 2-2.

Il n'a fallu que 10 minutes à Messi pour marquer le but d'Inter Miami d'une tête, mais ce n'était pas le premier but de la rencontre, puisque c'est le défenseur d'Austin, Guilherme Piro, qui a ouvert le score à la 6e minute.

Austin a inscrit un deuxième but en début de seconde période, après une perte de balle de Messi à la limite de la surface de réparation, qui a rapidement été récupérée par Jaden Nelson qui l'a envoyée au fond des filets.

Messi a tenté de se rattraper alors que la pression de Miami s'intensifiait, mais il s'est heurté à l'excellente performance du gardien Brad Stover, qui a repoussé ses tentatives.

Au final, c'est la star Luis Suárez qui a sauvé l'Inter Miami de la défaite, en marquant le but égalisateur à 9 minutes de la fin du temps réglementaire, sur un corner, quelques minutes après son entrée en jeu.

Messi a failli offrir la victoire à son équipe dans les dernières secondes, mais son tir sur coup franc a heurté le poteau, privant ainsi les supporters d'une fin de match parfaite dans ce stade d'une capacité de 26 700 places, dont l'ouverture était attendue depuis longtemps.

Grâce à ce résultat, l'Inter Miami a porté sa série d'invincibilité à 5 matchs consécutifs en Major League Soccer, tandis qu'Austin a enchaîné un quatrième match sans victoire.

Lire aussi :

Un avocat international pour Koora : l'affaire Maroc-Sénégal est plus complexe qu'il n'y paraît... Voici mes prévisions concernant la décision de la CAS

Exclusivité pour Koora... Le Sénégal sera-t-il sanctionné pour avoir célébré la Coupe d'Afrique avant la décision de la CAF ?

Après son départ d'Oman... Kerosh révèle à Koora la vérité sur les offres de l'Arabie saoudite et du Ghana

Entretien Koora... Premier professionnel jordanien en Pologne : Al-Taamari a relevé la barre de mes ambitions

Un stade époustouflant

À l'issue du match, Mascherano a déclaré, dans des propos rapportés par la chaîne américaine ESPN : « C'est un stade incroyable, de classe mondiale. Le public était formidable, et le stade était plein à craquer. »

Il s'agit du premier match à domicile de l'Inter Miami depuis son sacre en championnat américain la saison dernière, et du premier disputé à Miami après plus de six ans passés à Fort Lauderdale.

Quant au propriétaire du club, David Beckham, il attendait ce moment depuis 2013, lorsqu’il avait choisi Miami pour y installer son équipe dans le cadre de l’accord qui l’avait amené en MLS. Le projet avait été officiellement annoncé en 2014.

Avant le coup d'envoi, la plupart des places étaient occupées, et Beckham est sorti avec les propriétaires du club pour saluer les supporters, dans une ambiance festive exceptionnelle, ponctuée de performances musicales de l'artiste Marc Anthony.

La légende brésilienne Ronaldo, ancien coéquipier de Beckham au Real Madrid, a également assisté à la rencontre depuis les tribunes.