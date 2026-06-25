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Ballon D'Or : Ceremony At Theatre Du Chatelet In ParisGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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Vidéo : En ce jour d’anniversaire, combien de Ballons d’Or Messi pense-t-il encore remporter ?

Ballon d'Or
Jordanie vs Argentine
Jordanie
Argentine
Coupe du monde
L. Messi
Jordanie
Argentine
É.-U.

Messi détient le record du nombre de Ballons d’or.

Le compte officiel du Ballon d’Or a rendu hommage au 39e anniversaire de l’Argentin Lionel Messi, fêté hier, mercredi.

Ses coéquipiers et le staff technique de l’Albiceleste lui ont également rendu hommage, de même que plusieurs sponsors et organismes liés à la Fédération argentine.

Le compte « X » du Ballon d’Or a diffusé une vidéo d’archive de 2009, année du premier sacre du génie argentin.

Interrogé sur le nombre de Ballons d’Or qu’il pourrait encore conquérir, l’intéressé a répondu :

L’intéressé avait alors répondu : « C’est difficile à dire… Si je peux en remporter plusieurs, ce sera mieux. »

Coupe du monde
Jordanie crest
Jordanie
JOR
Argentine crest
Argentine
ARG

Il ajoutait alors : « Le record est de trois (détenu par Platini)… J’espère en gagner plusieurs et en profiter… J’espère en gagner plusieurs. »

Rappelons qu’avec huit trophées, Messi détient toujours le record absolu de Ballons d’or.



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