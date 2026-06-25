Le compte officiel du Ballon d’Or a rendu hommage au 39e anniversaire de l’Argentin Lionel Messi, fêté hier, mercredi.

Ses coéquipiers et le staff technique de l’Albiceleste lui ont également rendu hommage, de même que plusieurs sponsors et organismes liés à la Fédération argentine.

Le compte « X » du Ballon d’Or a diffusé une vidéo d’archive de 2009, année du premier sacre du génie argentin.

Interrogé sur le nombre de Ballons d’Or qu’il pourrait encore conquérir, l’intéressé a répondu :

L’intéressé avait alors répondu : « C’est difficile à dire… Si je peux en remporter plusieurs, ce sera mieux. »

Il ajoutait alors : « Le record est de trois (détenu par Platini)… J’espère en gagner plusieurs et en profiter… J’espère en gagner plusieurs. »

Rappelons qu’avec huit trophées, Messi détient toujours le record absolu de Ballons d’or.







