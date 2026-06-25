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FBL-WC-2026-MATCH53-CZE-MEXAFP
Abobakr El Mokadem

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Vidéo : émotions et images fortes… Ochoa égale l’exploit historique de Messi et Cristiano en Coupe du monde

Tchéquie vs Mexico
Tchéquie
Mexico
Coupe du monde
G. Ochoa
C. Ronaldo
L. Messi
Tchéquie
Mexique
Portugal
Argentine

Il a contribué à la victoire contre la République tchèque

Le gardien mexicain chevronné Guillermo Ochoa a égalé l’exploit historique réalisé par le duo légendaire Lionel Messi et Cristiano Ronaldo lors de la Coupe du monde 2026.

Le Mexique a battu la République tchèque 3-0 ce jeudi lors de la troisième journée de la phase de groupes. Entré en jeu à la 78^e minute sous les ovations du stade Azteca, le gardien expérimenté a disputé son sixième match en Coupe du monde.



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Lors de la première journée, l’Argentin Lionel Messi et le Portugais Cristiano Ronaldo avaient déjà atteint ce cap.

Ce trio reste unique dans l’histoire de la Coupe du monde.

À sa sortie du banc, il a été salué par ses coéquipiers et le staff technique, tandis que le public scandait son nom.

Dès le coup de sifflet final, le gardien vétéran a fondu en larmes, aussitôt entouré par ses coéquipiers venus célébrer cet exploit historique.



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