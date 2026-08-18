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Pyramids FC, April 2026Backpage

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Vidéo : du désert algérien aux pyramides, Pyramids annonce sa nouvelle recrue

Mercato
Ghazl Al Mahalla vs Pyramids FC
Ghazl Al Mahalla
Pyramids FC
Premier League
N. Benbouali
Gyor
Égypte
Algérie
Hongrie

Un renfort de poids pour le vice-champion du championnat égyptien

Le club de Pyramids a officiellement annoncé la signature de l'attaquant algérien Ahmed Nadir Benbouali, en provenance du club hongrois de Győri Torna Ötvözet, afin de renforcer les rangs de l'équipe lors de la nouvelle saison.

Pyramids a dévoilé la transaction de façon spectaculaire, à travers une vidéo de présentation dans laquelle Benbouali apparaît en guerrier chevauchant sa monture au cœur du désert algérien, avant d'entamer son voyage en direction de l'Égypte.

Le joueur a poursuivi son périple dans une ambiance désertique, jusqu'à atteindre le désert occidental d'Égypte, avant d'apparaître à proximité de la zone des Pyramides, puis de dévoiler son visage à la fin de la vidéo, annonçant ainsi son arrivée à Pyramids.

La transaction avait été bouclée un peu plus tôt, après que Pyramids eut finalisé son accord avec l'attaquant algérien, lequel signera un contrat d'une durée de 3 saisons, avec une possibilité de prolongation d'une saison supplémentaire.

L'arrivée de Benbouali à Pyramids vient compenser le départ de l'attaquant congolais Fiston Mayele, qui a quitté les rangs de l'équipe à la fin de la saison dernière.

Benbouali est âgé de 26 ans et a déjà évolué avec le club belge de Charleroi avant de rejoindre le championnat hongrois, où il a disputé 41 matches avec Győri Torna Ötvözet, inscrivant 19 buts et délivrant 6 passes décisives.

L'attaquant algérien n'a disputé aucun match avec son club hongrois depuis le début de la saison en cours, avant de sceller son transfert à Pyramids.

Pyramids a terminé à la deuxième place du championnat d'Égypte la saison dernière, derrière le Zamalek.

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