Le Real Madrid a décroché une victoire précieuse face à son hôte Villarreal, sur le score d'un but à zéro, au stade Santiago-Bernabéu, samedi soir, lors de la huitième journée de la Liga.

Les joueurs des deux équipes ont échoué à faire trembler les filets tout au long de la première période.

En seconde période, et plus précisément à la 62e minute, l'Ivoirien Yan Diomande a réussi à inscrire l'unique but de la rencontre, sur une passe de Fede Valverde.

Le Real Madrid a évolué en infériorité numérique à partir de la 74e minute, après l'expulsion de son remplaçant Vinicius Junior.

Le Real Madrid porte ainsi son total à 18 points et occupe la troisième place au classement de la Liga, tandis que Villarreal reste bloqué à 8 points, à la dixième place.

Le journal « AS » est revenu sur les temps forts de la rencontre, le Real Madrid ayant été la meilleure équipe, avant de souffrir après l'expulsion de Vinicius pour préserver sa victoire. Quant à Villarreal, il a manqué d'un peu d'efficacité, celle qui lui aurait permis d'éviter de repartir bredouille du stade Santiago-Bernabéu.

Le Real Madrid a réussi à récupérer le ballon au moins 3 fois dans le premier quart d'heure, grâce à Valverde, qui s'est chargé de stopper les attaques de l'adversaire et pressait vers l'avant de manière intense. Villarreal a affronté le Real Madrid avec courage, et lorsque les choses ont tourné dans le sens inverse, il a été sauvé par le poteau, qui a repoussé une reprise de volée de Mbappé, sur une action amorcée par Güler.

Le Real Madrid avait besoin de marquer rapidement, même s'il ne proposait pas une mauvaise prestation, mais le but a tardé à venir. Certaines décisions arbitrales, comme l'absence de coup de sifflet sur une faute de Mbappé et la non-sanction d'un carton pourtant mérité pour Cardona, ont contribué à faire monter la tension.

Outre la lenteur à conclure ses attaques, le Real Madrid a rencontré un problème sur le côté gauche, où Ilias est parvenu à prendre le dessus sur Carreras. Il était donc facile de comprendre la décision de faire entrer Cucurella dès le début de la seconde période.

De l'autre côté, Diomande était directement opposé à Fresneda. Il parvenait à le déborder avec une très grande facilité, mais il manquait de la passe décisive au bon moment.

De même, le Real Madrid n'a pas profité du sens aiguisé d'Arda Güler dans la lecture du jeu, tandis que Trent Alexander-Arnold est apparu lui aussi à un bien meilleur niveau, grâce à sa capacité exceptionnelle à adresser des ballons longs et à maîtriser le tempo du jeu.

Afin de provoquer un changement dans le cours de la rencontre, Valverde est passé sur le côté droit, tandis que Güler est devenu un joueur plus axial, ce qui correspond davantage à ses qualités. Quant au second changement, il a été plus radical, avec l'entrée de Vinicius Junior, chargé d'adrénaline. En contrepartie, Diomande est passé de l'autre côté, tandis que le joueur brésilien a occupé son poste naturel.

Le Real Madrid s'est mis à mieux jouer, devenant plus agressif, plus incisif et plus à même d'inquiéter son adversaire, mais il s'est senti aussi plus vulnérable dans les zones défensives.

Au cœur de ces événements, Diomande a marqué le but, après s'être retourné de manière superbe sur une attaque menée par Valverde depuis le côté. Le but a été validé après recours à l'assistance vidéo, alors que l'arbitre Díaz de Mera l'avait annulé pour hors-jeu, bien que l'action ne fût pas un hors-jeu.

Le Real Madrid a marqué un deuxième but sur une action à laquelle ont participé 3 joueurs, avec une récupération décisive de Tchouaméni, un déboulé de Bellingham, puis une frappe finale de Vinicius. Mais l'action a été entachée d'un geste qui a gâché la joie du Real Madrid : Vinicius avait auparavant tiré son adversaire Saliba par les cheveux, ce qui a entraîné l'annulation du but et l'expulsion du joueur brésilien par un carton rouge.

À partir de ce moment, le Real Madrid a commencé à vivre une grande souffrance, en raison du pressing continu de Villarreal, et aussi parce que Mbappé a perdu de son éclat dans la surface de réparation. La résistance du Real Madrid s'est incarnée dans le combat héroïque de Jude Bellingham.