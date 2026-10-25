Vidéo : des buts décisifs assurent la première place, Thuram entre dans l'histoire de l'Inter

L'Inter Milan a décroché une victoire au bout du suspense face à son hôte la Fiorentina sur le score de 2-1, ce dimanche, dans le cadre de la huitième journée du championnat d'Italie, grâce à deux buts tardifs du Français Marcus Thuram et de Piotr Zielinski.

Après l'ouverture du score d'Alejandro Jiménez pour la Fiorentina à la 65e minute, sur une frappe surpuissante que le gardien des Nerazzurri n'a vue que dans ses filets.

Thuram a égalisé pour l'Inter à la 90e minute, avant que Piotr Zielinski n'arrache le but de la victoire sur un penalty à la huitième minute du temps additionnel, permettant aux locaux d'empocher trois précieux points.

L'importance du but de Thuram ne s'est pas limitée au sauvetage de l'Inter, puisqu'il est devenu le troisième joueur de l'histoire du club à marquer lors d'au moins sept matches consécutifs à domicile en championnat d'Italie, depuis l'adoption du système des trois points pour une victoire.

Selon le réseau de statistiques « Opta », l'attaquant français a rejoint le Belge Romelu Lukaku, qui avait marqué lors de sept matches consécutifs à domicile avec l'Inter en 2021, et l'Italien Christian Vieri, détenteur du record avec des buts inscrits lors de 11 matches consécutifs en 2003.

L'Inter a porté son total à 22 points après avoir décroché sa septième victoire en 8 matches, pour un seul match nul, et termine la journée à égalité de points avec la Lazio, avec l'avantage de l'Inter à la différence de buts selon le classement à l'issue du match.

De son côté, la Fiorentina reste bloquée à quatre points et poursuit ses difficultés en ce début de saison, après avoir subi sa sixième défaite en 8 matches, pour une victoire et un match nul.