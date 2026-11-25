Partager Suivez GOAL sur Google

Ousmane Dembélé continue d'écrire son nom dans l'histoire du Paris Saint-Germain après avoir marqué contre la Roma en Ligue des champions, lors d'une rencontre qui s'est soldée par un match nul 2-2.

Publicité

Entré en jeu en cours de match, Dembélé a inscrit un penalty à la 62e minute lors de la rencontre disputée ce mercredi soir au Parc des Princes, dans le cadre de la cinquième journée de la phase de ligue de la compétition continentale.

La star française a égalé le total du Brésilien Neymar au classement des meilleurs buteurs du club dans l'histoire de la Ligue des champions, au moment où l'équipe affiche des statistiques offensives remarquables lors de l'édition actuelle.

Selon « Stats Foot », Dembélé a porté son total à 22 buts en Ligue des champions sous le maillot du Paris Saint-Germain. Il se hisse ainsi à la troisième place du classement des meilleurs buteurs historiques du club dans la compétition, à égalité avec Neymar.

Seuls Kylian Mbappé, auteur de 42 buts, et Edinson Cavani, qui en a inscrit 30 sous le maillot parisien, devancent la star française dans ce classement.

Publicité Publicité

Les exploits de Dembélé ne se limitent pas aux buts : il a disputé son 83e match de Ligue des champions, ce qui le place au neuvième rang des joueurs français ayant disputé le plus de rencontres dans l'histoire de la compétition, à égalité avec son compatriote Florent Malouda.

Related Topics

Finale Gratuite M6 ✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions ✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+ ✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès Prix mensuel à partir de Regarder maintenant Gratuit

Un bilan offensif effrayant

Sur le plan collectif, le Paris Saint-Germain continue de livrer des performances offensives exceptionnelles en Ligue des champions cette saison, après avoir porté son total à 22 buts lors des cinq premiers matchs de la phase de ligue.

« Stats Foot » souligne que Paris a déjà inscrit un but de plus que sur l'ensemble de la phase de ligue de la saison dernière, 2025-2026, lorsqu'il s'était contenté de 21 buts sur tous ses matchs de cette phase, avant de finalement remporter le titre.

Publicité

L'équipe n'est toutefois pas parvenue à égaler son meilleur bilan offensif après cinq matchs sur une même saison de Ligue des champions, puisqu'elle avait inscrit 24 buts au même stade de l'édition 2017-2018.