Vidéo : cinq minutes décisives, Milan trébuche face à Sassuolo

Sassuolo a arraché le match nul 1-1 face à son hôte Milan, ce dimanche soir, dans le cadre de la sixième journée du championnat d'Italie, privant ainsi l'entraîneur Ruben Amorim de l'occasion qui s'offrait à son équipe de grimper à la troisième place de la Serie A.

Milan avait ouvert le score grâce à Adrien Rabiot à la 63e minute, avant qu'Odenthal n'égalise cinq minutes plus tard pour Sassuolo, les deux équipes se partageant finalement les points.

Avec ce résultat, Milan porte son total à 12 points, à la quatrième place, tandis que Sassuolo atteint 8 points, au dixième rang.

La première période a été marquée par de nombreuses interruptions en raison des blessures et s'est achevée sans but, malgré les tentatives des deux camps. Sassuolo s'est montré le plus entreprenant dans les premières minutes, alors que Milan a eu besoin d'un peu de temps pour imposer sa domination sur le ballon.

À la 18e minute, Matteo Gabbia a été victime d'une blessure qui l'a contraint à quitter le terrain sur une civière, Koni De Winter prenant sa place à la 20e minute. Six minutes plus tard, Sassuolo a dû à son tour procéder à un changement précoce, après la sortie sur blessure de Fedi Lysen, remplacé par Kass Odenthal.

Rabiot a failli donner l'avantage à Milan à la 32e minute, mais sa tête est passée au-dessus de la barre transversale, tandis que le gardien de Sassuolo, Arijanet Muric, s'est illustré dans les dernières minutes de la période en repoussant deux tentatives dangereuses de Gonçalo Ramos, avant d'écarter une tête de Strahinja Pavlovic dans le temps additionnel.

Au retour des vestiaires, Amorim a lancé Luka Modric à la place de Pervis Estupiñán, dans l'espoir de dynamiser son milieu de terrain.









Après plusieurs tentatives milanaises, le premier but est tombé à la 63e minute : Modric a servi Rabiot, qui a frappé puissamment d'un angle fermé dans la surface de réparation pour loger le ballon sous la barre.





Mais la joie des visiteurs n'a pas duré longtemps : Odenthal a remis les deux équipes à égalité à la 68e minute, en reprenant un ballon venu jusqu'à lui après un corner tiré par Armand Laurienté et une déviation de Josh Doig, pour l'envoyer au fond des filets à bout portant, au milieu de la cohue.

Après l'égalisation, les occasions se sont présentées des deux côtés, notamment une tentative de Domenico Berardi conclue par une frappe au-dessus de la barre, tandis que Mike Maignan a détourné deux tentatives dangereuses de Sassuolo à la 65e minute.

L'arbitre a par ailleurs refusé un but aux locaux à la 88e minute, après avoir sifflé des fautes commises dans la surface de réparation. Le score n'a plus évolué durant les minutes restantes, jusqu'au coup de sifflet final.