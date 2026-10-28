La première mi-temps de la rencontre entre Liverpool et son hôte Chelsea s'est achevée sur un match nul positif (1-1), lors du match qui oppose les deux équipes dans le cadre des matchs du quatrième tour de la Carabao Cup (Capital One Cup), ce mercredi au stade d'Anfield.

Chelsea a ouvert le score par l'intermédiaire de Morgan Rogers, à la 40e minute, sur un penalty, après l'intervention de Ryan Gravenberch sur Moisés Caicedo.





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Rapidement, Liverpool a réussi à égaliser par l'intermédiaire de Cody Gakpo, à la 43e minute, également sur un penalty après une main de Wesley Fofana.

Liverpool dispute le match de ce jour après sa victoire contre Brighton (2-0) en Premier League, tandis que Chelsea a subi une défaite surprise face à Tottenham sur le même score.







