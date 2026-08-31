Mohamed Salah a poursuivi sur sa lancée sous les couleurs de Trabzonspor, en ouvrant le score pour son équipe face à Amed Sportif, ce lundi soir, dans le cadre de la troisième journée du championnat turc.

La star égyptienne a offert l'avantage aux siens de bonne heure en inscrivant le premier but à la 11e minute, confirmant son impact offensif depuis son transfert au club turc lors du mercato estival.

Le but de Salah est venu d'une percée soudaine, puisqu'il s'est retrouvé seul face au gardien adverse depuis le milieu du terrain environ, avant de faire trembler les filets.









Salah a consolidé son début remarquable en championnat turc, après avoir mené Trabzonspor à la victoire sur Başakşehir sur le score de 2-1 lors de la journée précédente, en signant les deux buts de son équipe dans cette rencontre.









Ainsi, le capitaine de la sélection égyptienne a porté son total à trois buts lors de ses premiers matches en championnat avec Trabzonspor, après être entré en jeu comme remplaçant lors du match nul face à Kasımpaşa lors de la journée inaugurale, avant de briller pour sa première titularisation contre Başakşehir.

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