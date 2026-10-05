



Lionel Messi a d'ores et déjà rejoint la sélection argentine au centre d'entraînement d'Ezeiza en vue de son dernier match sous le maillot de l'équipe face au Bénin, après minuit demain.

Le joueur était arrivé dans le pays quelques jours plus tôt à bord d'un avion privé, pour préparer son dernier match international.

Après être passé par sa ville natale de Rosario, l'attaquant s'est dirigé vers Buenos Aires afin de rejoindre l'équipe de l'entraîneur Lionel Scaloni.

Le journal « A Bola » a indiqué que, comme prévu, il a manqué le match de Córdoba contre la Bolivie et la victoire écrasante face au Burkina Faso, mais qu'il sera présent au stade Monumental mardi prochain, lors du troisième et dernier match de cette période internationale, contre le Bénin.

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Pour célébrer sa tournée d'adieu, le joueur argentin portera un maillot spécial conçu spécialement pour ce match, qui viendra s'ajouter à sa collection personnelle de coupes et de trophées glanés tout au long de sa carrière.

Le maillot se distingue par deux larges bandes verticales de couleur bleu clair et une bande blanche au centre, ornée du soleil du drapeau de son pays, ainsi que de son nom et de son numéro gravés en doré.

Les préparatifs pour le match contre le Bénin ont débuté par une séance d'entraînement dimanche et, comme prévu, un grand barbecue réunissant différents types de viandes a été organisé, au cours duquel le président de la Fédération, Claudio Tapia, a participé aux grillades. Il a écrit : « Tout cela pour mes enfants. »

La sélection argentine disputera une autre séance d'entraînement aujourd'hui lundi, et Lionel Messi ainsi que Lionel Scaloni devraient s'exprimer devant la presse avant le match.

Mais tout n'est pas pour le mieux. La préparation de la sélection béninoise est affectée par les conditions difficiles que traverse le pays, ainsi que par d'autres problèmes logistiques, exactement comme cela s'est déjà produit avec le Burkina Faso, qui a envoyé son équipe des moins de 23 ans après le refus de l'équipe première de voyager.







