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Barcelone a prouvé qu'il ne connaît que la victoire en s'imposant logiquement 4-1 face à l'équipe azerbaïdjanaise de Sabah, ce mercredi soir, lors de la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.

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Anthony Gordon a ouvert le score pour Barcelone à la 31e minute, avant de doubler la mise (50e) pour signer un doublé. Karim Adeyemi a inscrit le troisième but (55e), puis Gabriel Jesus a conclu la démonstration barcelonaise avec le quatrième (60e). L'unique but de Sabah a été l'œuvre de Mikalz (63e).

Grâce à cette victoire méritée, Barcelone grimpe à la quatrième place avec 12 points, après quatre victoires et une défaite. De son côté, l'équipe azerbaïdjanaise pointe au 32e rang avec 3 points, après une victoire et quatre défaites.

Malgré la nette domination barcelonaise, la formation azerbaïdjanaise a fait preuve d'un grand courage. Loin de se contenter de défendre, elle a tenté à plusieurs reprises d'inquiéter Joan García, en profitant des montées des deux latéraux barcelonais et de la vitesse de ses joueurs en transition, ce qui a rendu la rencontre très animée et enflammé le public.

Mais l'expérience de Barcelone et la qualité de ses joueurs ont peu à peu fait la différence, notamment grâce aux déplacements du trio offensif choisi par Hansi Flick, capable de faire basculer le match à tout moment par sa vitesse, sa technique et son aisance dans les petits espaces.

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Le premier tournant du match a fini par briser la résistance des visiteurs. À la 30e minute, l'ailier Karim Adeyemi s'est illustré par une superbe action individuelle et un centre mal négocié par le gardien, qui a offert le ballon à Anthony Gordon. Ce dernier l'a poussé au fond des filets pour inscrire le premier but de Barcelone et faire exploser de joie les tribunes.

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Ce but a donné davantage de confiance à Barcelone, qui a pu jouer plus sereinement. Sabah a bien tenté de revenir dans la partie, mais le club catalan a conservé son avantage jusqu'à la pause, rentrant au vestiaire avec un but d'avance.

En seconde période, Barcelone est revenu avec un tout autre état d'esprit, celui d'un champion décidé à plier le match rapidement. Les Catalans ont accéléré le rythme, intensifié leur pressing et enfermé leur adversaire dans son camp, jusqu'à la série de buts qui a définitivement scellé l'issue de la rencontre.

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À la 50e minute, Gordon a inscrit le deuxième but en reprenant un ballon repoussé par le gardien de Sabah sur une frappe puissante de Gabriel Jesus, confirmant sa grande soirée et doublant la mise pour le club catalan.

Barcelone n'a laissé aucun répit à son adversaire et a maintenu une pression offensive écrasante de tous les côtés, profitant de l'abattement des joueurs de Sabah après le deuxième but.

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À la 54e minute, Baldé s'est créé une occasion que l'attaquant Karim Adeyemi n'a eu aucun mal à convertir. Il a ainsi inscrit le troisième but de Barcelone et s'est récompensé d'une excellente prestation tout au long du match, lui qui avait déjà été à l'origine du premier but.

Après le troisième but, la rencontre n'a plus eu qu'une seule direction. Barcelone a dominé tous les débats et régalé ses supporters avec un jeu de passes courtes et rapides et des déplacements intelligents qui ont complètement désorganisé la défense de Sabah.

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À la 59e minute, c'est Gabriel Jesus qui s'est distingué : il a suivi une tête de Koundé sur un corner tiré par Gordon pour pousser le ballon au fond des filets et inscrire le quatrième but de Barcelone. Une action qui a illustré la supériorité totale du club catalan, meilleur dans tous les domaines lors de cette confrontation.

Mené 4-0, Sabah a refusé de baisser les bras et a cherché à sauver l'honneur, ce qu'il est parvenu à faire avant la fin du match. À la 62e minute, le remplaçant Mikalz a inscrit le premier but du club, réduisant le score à 4-1 et offrant à son équipe un but encourageant dans un match difficile face à un géant européen.