Vidéo : avec un minimum d'effort, le Maroc s'impose facilement face au Lesotho

Le Maroc a signé une victoire facile, sans grand effort, sur la pelouse de son hôte le Lesotho sur le score de 2-0, mardi soir, lors de la rencontre qui les a opposés dans le cadre de la deuxième journée des qualifications pour la Coupe d'Afrique des nations 2027.

Bien que la rencontre se soit terminée par une victoire de la sélection marocaine sur le score de deux buts à zéro, le résultat aurait pu être bien plus large, au vu de la large domination des joueurs marocains sur l'ensemble du déroulement du match, du contrôle du rythme de jeu en long et en large, ainsi que du gâchis de nombreuses occasions, dans un contexte d'abandon total des locaux, incapables de rivaliser avec le Maroc.

Le premier but est venu par l'intermédiaire de Brahim Díaz à la 45e minute, après qu'une passe en profondeur dans la surface de réparation est parvenue à Nayef Aguerd, avant que la défense du Lesotho ne se manque dans le dégagement du ballon, qui est arrivé à Díaz, lequel l'a placé facilement au fond des filets, offrant au Maroc l'avantage avant la fin de la première mi-temps.

La sélection marocaine a poursuivi sa large domination sur le déroulement de la rencontre en seconde période, jusqu'à ce qu'Azzedine Ounahi réussisse à inscrire le deuxième but à la 82e minute, après avoir reçu un centre au ras du sol de Soufiane Rahimi, pour le placer directement au fond des filets et confirmer la victoire du Maroc.

Avec cette victoire, le Maroc a porté son total à 6 points en tête de son groupe, après avoir signé son deuxième succès consécutif, à la suite de la victoire lors de la première journée face au Gabon sur le score de 2-0, tandis que le Lesotho est resté sans le moindre point en bas du classement, après sa défaite lors de la première journée face au Niger sur le score de 2-1.







